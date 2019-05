A közép- és kelet-európai filmiparról írt cikket a filmes szaklap, a The Hollywood Reporter, melyben előkelő helyen említette a magyar filmgyártást.

Voltak idők, amikor a közép- és kelet-európai országok csak az alacsony munkaerővel próbálták magukhoz édesgetni a nemzetközi produkciókat. Azonban manapság már okos pénzügyi megoldásokkal és magas szintű szolgáltatásokkal csábítják a filmes stábokat a régióba - jelenti a The Hollywood Reporter. Magyarország úttörőnek számít ebben a tekintetben, hiszen itt először vezettek be adókedvezményeket a külföldi produkciók számára. Ezt a mintát követte később Csehország, Lengyelország és Észtország is, ennek köszönhető, hogy olyan szuperprodukciók forogtak a térségben, mint a Pókember, a Terminátor vagy a Trónok harca.

A néhai Andy Vajna szárnyai alatt a magyar filmpiac olajozottan működő gépezetté vált - írják. Hozzáteszik azt is, nagy költségvetésű produkciókat vonzott az országba, mindamellett támogatta a haza sikerek születését is, mint amilyen például Nemes Jeles László Saul fia című Oscar-díj győztes filmje volt.

Magyarország pedig még mindig népszerű helyszín, erre mutat például az is, hogy a közelmúltban 25 százalékról 30 százalékra emelkedett a produkciók filmszakmai közvetett támogatása, mutatott rá Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezetője, aki a lapnak úgy nyilatkozott, hogy

Magyarország nem csak a nagy hollywoodi producerek körében tett szert jó hírnévre - teszi hozzá a The Hollywood Reporter, hanem a helyi tehetségeket és co-produkciós törekvéseket is segíti. A Magyar Nemzeti Filmalap 220 ezer dollárnak megfelelő támogatást nyújt olyan külföldi produkcióknak, amelyeknek magyar a társ-producere, olyan filmeket részesítve előnyben, melyek erős művészi vonzerővel bírnak, vagy nemzetközi gyakorlattal rendelkező filmkészítők vesznek benne részt. A támogatást pedig az országon belül kell elkölteni.