Elstartolt az Artisjus Songwriting Camp

NoÁr klímavészhelyzetről írt rap szövegéhez, valamint az RTL Klub saját gyártású sorozatához is alkotnak zenét a Budapesten tegnap indult nemzetközi dalszerző tábor résztvevői.

Zeneszerzők, szövegírók és producerek érkeztek Budapestre a világ különböző pontjairól, köztük az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Belgiumból és közép-kelet európai országokból, hogy magyar dalszerzőkkel közösen alkossanak. Március 4-től három napon keresztül a budapesti Petneházy Club Hotelben hét berendezett produceri stúdióban merülhetnek el a kreatív munkában akár a nap 24 órájában úgy, hogy közben kizárják a külvilágot.

A tábor magyar résztvevői: a junior Artisjus-díjas Törőcsik Kristóf (Margaret Island); a számos magyar és külföldi hírességgel együtt dolgozó Závodi Marcel (Zävodi); többek között Wolf Kati Szerelem, miért múlsz? angol nyelvű verziójának szövegírója, Johnny K. Palmer; a fesztiválkedvenc hip-hop formáció, az NB énekesnője, Péterffy Lili; a Belauban is közreműködő énekes-dalszerző, Szécsi Böbe, a Neoton Sztárjai, a Groovehouse és a Blue Tips dobosa, Heatlie Dávid; A Dal című műsorból is ismert The Sign zenekar frontembere, Czinke Máté.

A szervezők minden nap más és más csoportokba osztják a 21 résztvevőt azért, hogy minél több zenei alkotó tudjon kapcsolódni és inspirálódni egymás ötleteiből. A feladat az, hogy a nap végére egy-egy megadott témához dalkezdemény vagy akár kész dal szülessen. Az első nap témája a klímaválság és a környezetvédelem: a Junior Prima-díjas Molnár Áron (NoÁr) rap szövegéhez kell zenei alapot készíteni. A második nap a filmzenéé: a csapatok az RTL Klub vadonatúj, saját gyártású sorozatához szereznek zenét. A Mellékhatás című, hamarosan debütáló széria szintén fajsúlyos témákat boncolgat: béranyaság, az emberi élet értéke, szülői felelősség.

„A nemzetközi siker felé vezető úton az első fontos lépés egy igazán átütő dal. A dalszerzők a zene origói, az ő munkájuk az alap, amire a zenei iparág épül. A dalszerzés világszerte egyre inkább az együttműködésről, a szerzői közösségekről szól. Nekünk annyi a dolgunk, hogy összehozzuk a közép-európai dalszerzőket egymással és a külföldi alkotókkal” – magyarázza a tábor küldetését Czutor Zoltán, szervező, dalszerző-énekes.

Számos kezdeményezés, így például a DEX Dalszerző Expo indult azzal a céllal, hogy Budapestet a könnyűzene regionális központjává tegye. Az Artisjus 2018-ban és 2019-ben Budapestre hozta az ABBA egyik tagjának (Björn Ulvaeus) kezdeményezéséből született svéd dalszerző tábort. Szintén az Artisjus támogatásával 2017-ben és 2018-ban a Zeneszöveg.hu szervezte a Songbook Songwriting Camp rendezvényeket. Ez a sorozat 2020-tól Artisjus Songwriting Camp néven folytatódik.