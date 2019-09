Szeptember 26. és október 6. között a Szemrevaló Filmfesztiválon a budapesti Művész moziban immár nyolcadik alkalommal mutatkoznak be a legfrissebb alkotások a német nyelvterület filmkultúrájából.

A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös rendezvényén 30 vetítés közül öt után lesz közönségtalálkozó. A nyitófilm a Kontroll nélkül című, Ezüst Medve-díjas német dráma lesz, melyet elkísér a film egyik főszereplője, Lisa Hagmeister, később pedig kerekasztal beszélgetést is szerveznek a téma magyar szakértőivel. Jelen lesz Svájcból a Zwingli rendezője, Stefan Haupt és Ausztriából Bruno Ganz egyik utolsó munkája, A trafikos rendezője, Nikolaus Leytner. A Mások élete rendezője számos nemzetközi díjat nyert és két Oscar-díjra is jelölt új munkája, a Mű szerző nélkül után pedig György Péter esztétával beszélgethet a közönség. Egy kisebb válogatást bemutatva Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesz Szemrevaló! Holnaptól már vásárolhatóak jegyek a fesztiválra.

Szeptember 26-án 19 órakor a budapesti Művész moziban a Kontroll nélkül című, Ezüst Medve-díjas dráma, Németország idei Oscar-nevezettje nyitja az idei Szemrevalót. A szívszorító történet hőse a kilencéves Benni. Szeretetéhes, nehezen kezelhető kislány, akinek mintha sehol nem jutna hely - az állami szervezetek és szakemberek tanácstalanul adják őt tovább egymás között, agresszív kitöréseivel ugyanis folyamatosan veszélyezteti környezetét és saját magát. Pedig a kislány csak egyetlen dolgot szeretne: visszakapni az édesanyját – aki azonban lemondott róla. A vetítés után a közönség találkozhat a film egyik főszereplőjével, az édesanyát alakító Lisa Hagmeisterrel, az október 5-i vetítés után pedig kerekasztal beszélgetés lesz a téma magyar szakértőivel. A film hazai forgalmazója a Mozinet.

Szeptember 28-án 19 órakor vetítik a Mások élete rendezője, Florian Henckel von Donnersmarck számos nemzetközi díjat nyert és két Oscar-díjra is jelölt új munkáját, a Mű szerző nélkül című filmet, melyet hazánkban a Cirko Film forgalmaz majd. A német festőművész, Kurt Barnert a fasiszta Németországban született, majd az NDK-ban kezdett alkotni, később Nyugat-Németországba szökött. Új stílusú képeiben a németek történelmi traumáira reflektál. A művészi útkeresés, a meghasonlás, a siker visszásságait bemutató film az egyik legnevesebb kortárs festő, Gerhard Richter életrajzának elemeiből építkezik. A vetítés után György Péter esztétával beszélgethet a közönség.

A Zwingli című svájci alkotás 1519-ben játszódik. A reformátor, Huldrych Zwingli néhány év alatt a feje tetejére állította egész Zürichet és a régóta rögzült értékeket. Metsző okossággal elemezte a vallási és társadalmi rendszert, ostorozta a visszásságokat, és nem félt ujjat húzni a hatalmasokkal sem. A háborúk ellenzője végül egy olyan háborúban halt meg,amelyet maga is támogatott. Az ő életét bemutató film rendezője, Stefan Haupt szeptember 30-án a 19 órai vetítés után a fesztivál vendége lesz.

A trafikos című osztrák film Robert Seethaler nemzetközi bestsellere alapján készült: megrázó történet egy fiatalemberről, aki Bécs náci megszállása idején köt barátságot Sigmund Freuddal. A híres pszichiátert az idén elhunyt Bruno Ganz alakítja. A film rendezőjével, Nikolaus Leytnerrel október 4-én, a 19 órakor kezdődő vetítés után találkozhat a közönség.

A Szemrevaló - Sehenswert Filmfesztiválon 11 nap alatt 5 tematikus blokkban 18 filmet nézhet majd meg a közönség. Október elején a filmek egy részét Szegeden, Pécsett és Debrecenben is vetítik majd.