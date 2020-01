Harmincegy alkotás a debreceni Magyar filmszüreten

Harmincegy alkotást mutatnak be január 30. és február 9. között az ötödik Magyar filmszüreten a debreceni Apolló moziban - jelentették be a szervezők sajtótájékoztatón kedden a helyszínen.

Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Kft. igazgatója kiemelte: azzal a céllal hívtrák életre a rendezvényt, hogy évről-évre bemutassák Debrecenben az előző esztendő magyar filmtermésének teljes keresztmetszetét. Az ötödik jubileumi alkalmat arra is felhasználják, hogy a tavalyi filmtermés mellett olyan ikonikus régi filmeket is vetítsenek, mint a Körhinta, A tanú, a Macskafogó, a Jób lázadása, a János vitéz, vagy az Egri csillagok - ismertette az igazgató.

Bódor Edit jelezte: most első alkalommal védnökei is lesznek a Magyar filmszüretnek, a sajtótájékoztatón is jelen lévő Gera Marina Emmy-díjas színésznő és Orosz Dénes filmrendező, forgatókönyvíró, producer. Az Örök tél című film főszereplője és a Seveled című romantikus vígjáték rendezője a filmjeik vetítése után a közönséggel is találkoznak az Apolló art moziban.

A debreceni Magyar filmszüret egyfajta misszióra is vállalkozik, amikor a 107 éves Apolló moziban minden évben műsorra tűzik az új magyar filmeket - hangoztatta Bódor Edit. Fejér Tamás, az Apolló mozi vezetője hozzátette: soha nem mutattak be még ennyi, összesen 31 filmet a Magyar filmszüreten.

Az idei találkozón a tavalyi és az archív alkotások mellett három premier előtti és egy premier vetítésre is sor kerül: A Vad erdők, vad bércek - A fantom nyomában című dokumentumfilmet, a Boszorkányház című vígjátékot és A mi Kodályunk című életrajzi dokumentumfilmet országos premier előtt láthatja a közönség, A feltaláló című életrajzi drámát pedig premier vetítésen nézhetik meg az érdeklődők a debreceni Apolló moziban - sorolta Fejér Tamás megjegyezve: a 11 napos fesztivál idején 12 közönségtalálkozót is rendeznek a filmek alkotóival.