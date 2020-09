Három kontinens rangos fesztiváljaira utazik tovább Horvát Lili filmje

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című film a legjelentősebb nemzetközi szaklapokat is lenyűgözte.

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (16) című filmet a Rolling Stone magazin a Torontóban látott tíz legjobb film közé sorolta – a lap szerzője egyszerre tartja pszichológiai thrillernek és egy idegösszeomlás szélén álló nő karaktertanulmányának, kiemelve Stork Natasa ezerszínű játékát. A Variety szerint a nagyszerű film finom noir-beütéssel rendelkezik: bizonytalan megérzések, önbecsapások és a szerelmi megszállottság egyesül Maly Róbert operatőr mellbevágó, 35 mm-es nyersanyagra forgatott képein. A The New York Times szerzői csak hét alkotást emeltek ki a Torontói Filmfesztivál idei filmjei közül – őket is magával ragadta a Felkészülés... titokzatos világa.

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmben valóság és képzelet csúszik össze egy szerelmes nő fejében. Márta, a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival. Ám Márta hiába vár a Szabadság-híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.

A film hamarosan olyan eseményekre jut el fesztiválkörútja során, mint Ázsia egyik legnagyobb presztízzsel bíró filmfesztiválja, a Puszani Nemzetközi Filmfesztivál (2020. október 21-30.), az A-kategóriás Varsói Nemzetközi Filmfesztivál (2020. október 9-18.), az Egyesült Államok legpatinásabb filmfesztiválja, a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál (2020. október 14-25.), valamint a Zürichi Filmfesztivál (2020. szeptember 24 – október 4.), az Antalya Nemzetközi Filmfesztivál (2020. október 3-10.) és a Haifa Nemzetközi Filmfesztivál (2020. október 3-10.). A hazai közönség pedig már most csütörtöktől találkozhat vele: a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre a Mozinet forgalmazásában szeptember 24-én került a mozikba.