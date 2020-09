Hasznos tanácsokat tartalmazó kiadványt mutatott be a Nemzeti Filmintézet

Magyarországon a filmiparban tevékenykedő mintegy 20 ezer ember többsége szabadúszóként dolgozik. A fiatalok jó része vonzónak tartja a projekt alapú munkavégzést, de kevesen ismerik, hogy mit jelent valójában filmesnek lenni.

Milyen a filmes szabadúszó lét, milyen szakemberekre van szükség a filmiparban, meddig tart egy film vagy televíziós sorozat forgatása, hány órát kell dolgozni naponta, hány szabadnapja lehet egy filmesnek egy évben? Többek közt ezekre a kérdésekre is kereste a választ a Nemzeti Filmintézet Képzési szakterülete a Szabadnak lenni – Tanácsok a filmiparban való munkavállaláshoz című kiadványában. Az anyagban összegyűjtöttek néhány olyan praktikus dolgot az idő- és munkamenedzsment, a pénzügyek, az egészségmegőrzés, az ön-branding, a továbbképzések és a szakma érdekképviseletek területéről, amivel jó, ha mindenki tisztában van mielőtt munkát vállal a kreatív iparban, és azon belül a filmgyártásban.

Az összefoglalóból kiderül, hogy a forgatásokon egy munkanap 12-14 órás is lehet, és ez a fajta terhelés nem megy mindenkinek. Egy átlagos magyar film forgatása 6-10 hétig, a hazai televíziós sorozatgyártásban egy évad akár 60-120 napig tart, egy reklám viszont általában a tender folyamattal együtt is néhány hét alatt elkészül. A filmes világban olyan sok a felkérés, hogy nem ritka az sem, hogy az egymás után folyamatosan következő munkákban akár évi 300 napot dolgoznak a szakemberek. A kiadvány segítséget nyújt abban, hogy a munkára fordítható idő beosztásában milyen elveket érdemes megfontolni - írják.

A szerzők felhívják a figyelmet arra is, hogy csak akkor érdemes belevágni a szabadúszó létbe, ha rendelkezünk pénzügyi tartalékkal. A koronavírus előtti szakirodalom 3-6 hónapnyi megélhetésre elegendő megtakarítással javasolja a szabadúszás megkezdését. Egy szabadúszónak a pénzügyek mellett legalább olyan fontos az egészségmegőrzés is, és emellett a Nemzeti Filmintézet kiadványa tanácsokat ad ahhoz is, hogy hogyan legyen látható a munkánk, milyen filmes továbbképzési lehetőségek vannak és milyen szakmai érdekvédelmi szervezetekhez csatlakozhatunk.

A Szabadnak lenni - Tanácsok a filmiparban való munkavállaláshoz című kiadvány az alábbi linken érhető el.