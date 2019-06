Ismét Hey, June! fesztivál a Müpában

Idei lemezével, a hat év szünet után megjelenő Woods, Spirits & Sorcery című anyagával indítja a Hey, June!-t a Zságer Balázs által vezetett Zagar a Fesztivál Színházban. A transzcendens témák, a természet újrafelfedezése felé forduló csapat lemezén indián diablerók, trópusi rituálék, éneklő gombák és révülő tigrisek elevenednek meg, mindehhez Afrika és Dél-Amerika törzsi ritmusvilágát és a keleti zenék meditatív szellemiségét hívják segítségül. A június 17-i koncerten a Fesztivál Színházban közreműködik Barabás Lőrinc, Gozlán Fatima, Ibro Fall és Bakai Márton.

A másnap fellépő Mörk az utóbbi években a hazai könnyűzenei színtér egyik meghatározó zenekarává nőtte ki magát, emellett nemzetközi porondon is sikereket ért el: a Müpa Fesztivál Színházába a németországi Elbjazz Festival és a Leverkusener Jazzstage után érkeznek. Június 18-án az áprilisban megjelent The Resurrection of Mörk mellett néhány ritkán játszott, újrahangszerelt dal is elhangzik.

Hosszú szünet után idén jelentkezett új albummal a Kistehén is, amelynek Bocsánat című korongja a hetedik a sorban. Kollár-Klemencz László és csapata június 19-én a Fesztivál Színházban szintén vendégelőadókkal és egy teljes gospel lánykórussal kiegészülve adja elő az új és régebbi Kistehén-dalokat - írja az MTI.

Csemer Boggie nevét akkor ismerte meg a hazai közönség, amikor 2014-ben Parfüm című videóklipje bejárta a világot. Június 24-i koncertjén a Fesztivál Színházban közreműködik Antal Gábor (zongora), Szakonyi Milán (gitár), Simkó-Várnagy Mihály (elektromos cselló) és Szabó Tamás (dob).

A 30Y kocsmakoncertje 2015-ben éppen a Müpában debütált, miközben az akusztikus hangszerelés és a közvetlen hangú koncertek összeforrtak a zenekar nevével. A 2012-es Szentimentálé album egyszerre lett a 30Y saját akusztikus daloskönyve és azok újragondolásának tárháza. Június 25-én egy különös, képzeletbeli restiben szólalnak meg a dalok Beck Zoli összetéveszthetetlen hangján.