Január 8-17. között tartják az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált

A korábbi évekhez hasonlóan, Budapest fontos kulturális helyszínein valósulnak meg a fesztivál programjai az újzene iránt érdeklődők számára. A januári időszakban az események az online térben érhetők el, de a fesztivál előadásainak egy további része az év során megrendezésre kerül. A programok közt ősbemutatókat is magukban foglaló koncertek mellett számos interaktív beavató foglalkozás, színházi előadás, kiállítások, családi programok, beszélgetések, műhelyfoglalkozások és filmvetítések is lesznek ezúttal is. A fesztivál kiemelt témája 2021-ben a játék.

A tíznapos fesztivál célja új módszerekkel bemutatni, és ezáltal a közönséghez közelebb hozni az újzenét, a komolyzene avantgárd hagyományaiból táplálkozó irányzatát, amelyben mára műfajok széles skálájának eszköztára megtalálható. A 2021-es fesztiválprogram, tekintettel a világjárványra, új technikai megoldásokat – mondhatni új játékszabályokat –, több online-közvetítést és erősebb online tartalmat foglal magába.



A koncertek közönségének azonban ezúttal is – az est programja előtt, vagy gyakran a darabok közé ékelve – részben interaktív bevezető előadásokat tartanak az események kurátorai, amelyekbe mindenki bekapcsolódhat, és szórakoztató, kreatív módon kerülhet közelebb egy-egy kompozíció eszköztárához, zeneszerzői nyelvéhez.

A fesztivál hamarosan megújuló honlapja – az eseményekre vonatkozó aktuális információk mellett – számos érdekes zenei játékot és egyéb, a fesztiválhoz kapcsolódó tartalmat kínál hamarosan.