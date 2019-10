Robert Downey Jr. Hugh Lofting Doktor Dolittle című 1920-as gyerekkönyvsorozatának feldolgozásában tér vissza a mozivászonra.

A filmben a Vasember jelmezét levető Downey mellett olyan nevek szerepelnek még, mint Antonio Banderas vagy Michael Sheen, de még az állatokat is igazi sztárok szinkronozzák, hallhatjuk többek között Emma Thompson és Tom Holland hangját is. A látvány pedig már most egészen lenyűgözőnek ígérkezik.