Az underground zenei szcéna kiemelkedő tehetsége Filo, azaz Fuchs Benjámin főszereplésével készül a vasfüggöny mögötti szocializmus orwelli csendjébe beilleszkedni képtelen zenészről és a politikai pszichiátriáról Fabricius Gábor első mozifilmje. A főbb szerepekben Bánsági Ildikó, Frenák Pál, Lénárt István, Ladányi Andrea, Székely B. Miklós, Waskovics Andrea, Soós Attila mellett további olyan amatőr karakterek is láthatóak lesznek, mint Peer Krisztián, költő. A film látványtervezője a Tenet, a Dunkirk és a Csillagok között című hollywoodi produkciókkal világhírű Eggert Ketilsson.

Július 29-én kezdődik Fabricius Gábor első mozifilmje, az Eltörölni Frankot! forgatása.

Az Eltörölni Frankot! főhőse Frank 1983-ban a vasfüggöny mögött, egy underground zenekar karizmatikus frontembere, aki nem tud beilleszkedni a szocializmus orwelli csendjébe, képtelen tartani a száját. Politikai pszichiátriára kerül, ahol a rendszer ellenségeit próbálják elhallgattatni.

A főszerepet a Filo művésznéven ismert Fuchs Benjámin játssza, aki a trap underground zenei szcéna egyik legígéretesebb tehetsége hatalmas rajongótáborral, számos rendezvény, köztük On the Low partik és a Kolorádó Fesztivál kedvelt fellépője.

Fotó: fotó © Dobos Tamás

Fuchs Benjaminhoz mindig is közel állt a zene, 10 éve játszik ütőhangszereken, a komolyzene világából váltott a new wave trap irányzatra. „Benjáminban egyszerre van benne a keménység és érzékenység, a zene tisztelete és a lázadás, ami a film főhősének, Franknak is lényege. Veleszületett előadói tehetsége nem csak zenészként, de színészi energiák megmozgatásán keresztül teszi alkalmassá a főszerep megformálására, izgalmas őt mozgóképen civilként látni és megismerni ebben a szerepben” – vallja Fabricius Gábor rendező a 21 éves főszereplőről.

A filmbéli underground zenekar tagjait Gerlóczy Zsigmond zeneszerző, zongorista, író (Jeles András legutóbbi filmje, a Rossz árnyék főszereplője) és Iványi Péter Pál amatőr gitáros - korábban a Rákosi punk zenekar frontembere - játsszák. Fontos szerepben lesz látható a már több nemzetközi elismeréssel díjazott fiatal erdélyi színésznő, Blénesi Kincső is az Eltörölni Frankot!-ban.

A 80-as években játszódó film disztópikus látványvilágát a világhírű Eggert Ketilsson vezetésével teremtik meg az alkotók. A hollywoodi szuperprodukciókban közreműködő izlandi szakember látványtervezőként jegyzi a legutóbbi Christopher Nolan-filmet, a Tenet-et, a Dunkirk-et, és a Csillagok között című sci-fit.

A 27 napos forgatás helyszínei között lesz a Belügyminisztérium, a Magyar Rádió, a Műszaki Egyetem, a csepeli gabonatároló és a volt inotai hőerőmű is.

Az Eltörölni Frankot! című történelmi filmdráma a Nemzeti Filmintézet 434 millió forintos támogatásával készül. A forgatókönyv, mely elsőként állítja a középpontba a politikai pszichiátria intézményét, a közelmúltban széleskörű nemzetközi elismerésekben részesült, rangos díjjakkal jutalmazták, többek között Karlovy Varyban, sikerrel vett részt a tallinni és a szarajevói filmfesztiválok szakmai fórumain is.

A film operatőre Dobos Tamás, vágója Tuza-Ritter Bernadett. A hangért Zányi Tamás, a jelmezekért Sinkovics Judit felel, a szubkultúra szakértőjeként Oltai Kata művészettörténész, a rendező konzulenseként Gazdag Gyula működik közre.