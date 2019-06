Kiosztották az OkosMozi díjait

Ezt értékelték a tanárok, diákok, alkotók és újságírók részvételével az OkosMozi ankéton az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott, „Enjoy Art!” mottóval fémjelzett program keretében 23 budapesti középiskola 137 tanára és több mint 2500 diákja látta eddig díjmentesen a Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs filmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

TEgnap adták át az OkosMozi oldalhoz kapcsolódó nyereményjáték díjait: 10 diák nyert éves ingyenes múzeumi belépőt a budapesti Ludwig Múzeumba, 10 diák ingyenes páros belépőt a Szépművészeti Múzeumba, valamint számos nyertes jutott a Ruben Brandt, a gyűjtő filmhez kapcsolódó díjakhoz. Az OkosMozi.hu csapata 3 db „interaktív külön díjat” is kiosztott, amelynek nyertesei a budapesti Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, a Vörösmarty Gimnázium, és az Újbudai József Attila Gimnázium tanulói. Az OkosMozi interaktív-díj lényege, hogy a Ruben Brandt alkotói egy-egy iskolai workshopot tartanak az animációs képalkotás, a művészettanulás, a közösségi média és az oktatás témakörében.

Az OkosMozi 2019 április közepétől tartó folyamatát és eseményeit értékelve több tanulságot is kiemeltek a résztvevők. A Ruben Brandt rendezője, Milorad Krstic szerint „a film valójában a mozizás végén kezdődik, amikor újból és újból átgondoljuk, hogy mit is történt a mozivásznon”. Ezt az átgondolást turbózza fel az OkosMozi egymásra épülő „élmény-információ-interaktivitás tudás-csomagja”, amely a művészet iránti elköteleződés irányába mutat.

„Az OkosMozi nem csak webhely, hanem virtuális és valós találkozásokra és tudásszerzésre épülő közösségi folyamat” – fejtette ki Kurdy-Fehér János, a Ruben Brandt film producere, az OkosMozi projekt vezetője.

Az OkosMozival kapcsolatban az egyik diák elmondta: „Szerintem attól volt gyönyörű a Ruben Brandt, a gyűjtő, hogy ennyi kulturális utalás volt benne. Ha nem lett volna, akkor csak egy tini-thriller lett volna. De így már az elején a kisfilm kíváncsivá tett, hogy mi minden van elrejtve. Nem csak ültem és néztem a filmet, hanem kerestem a „titkokat”, tudat alatt folyamatosan ez foglalkoztatott.” Egy tanár pedig hozzátette: „Ez egy összművészeti alkotás. Akár egy féléves projekt is lehetne a film megnézése után, hogy feldolgozzuk a mögöttes dolgokat is. Mert nemcsak művészetről szólt, hanem komolyan kapcsolódik az élethez is, ami a diákokat is érintheti. Kapcsolódhat ahhoz, amit hoznak magukkal, az élettörténetükhöz vagy ahogyan a művészetet használják, hogy kifejezzék magukat.”