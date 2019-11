Kortárs olasz filmeket láthat a magyar közönség

November 6-án 19.30-kor Olaszország idei Oscar-nevezettje, Marco Bellocchio legújabb alkotása, Az első áruló (Il Traditore) nyitja a fesztivált a Puskin moziban, ahol a fesztivál tíz napja alatt öt alkotóval találkozhat majd a közönség. November 7-én 19.30-tól a magyar származású olasz író, Giorgio Pressburger magyarul is megjelent A fehér közök törvénye (La legge degli spazi bianchi) című regényének filmes adaptációja lesz látható. A vetítés után a közönség találkozhat Mauro Caputo rendezővel, aki a filmen együtt dolgozott Pressburgerrel, annak 2017-ben bekövetkezett haláláig.

November 8-án, pénteken 19.30-kor a 70-es években játszódó Időtlen szerelemben (Un’ Avventura) Matteo és Francesca Lucio Battisti és Mogol örökzöld dalait hallgatva fedezik fel a szerelmet, miközben saját álmaikat kergetik: a lány szabad nő, a fiú pedig zenész szeretne lenni. A vetítés után a film rendezője, Marco Danieli a vendégünk.

November 9-én, szombaton 17.30 órakor a Pohárnok Gergely által fényképezett Napsugár (Sole) című filmben Ermanno kisebb lopásokból él, Lena pedig el akarja adni a szíve alatt hordozott magzatát. A férfi főszereplővel, Claudio Segaluscióval találkozhatnak majd a nézők.

November 10-én, vasárnap 17.30-kor a San Sebastián Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert Anyaság (Maternal) lesz látható, mely egy olyan Buenos Aires-i zárdában játszódik, ahol fiatalon anyává vált kamaszlányok élnek együtt apácákkal. Három egymástól különböző nő sorsát látjuk, akik nagy hatással lesznek egymás életére és az anyasághoz fűződő viszonyukra. A vetítés után a film egyik női főszereplője, Lidiya Liberman a vendégünk. Végül aznap 20 órakor A bajnokot (Il Campione) láthatja a közönség, melyben Christiant, a focivilág kicsapongó életet élő, de zseniálisan tehetséges sztárját sokadik botránya után a félénk és magányos tanárra, Valerióra bízza a klub elnöke, hogy egy kis fegyelmet is tanuljon és felkészítse az érettségire. Nem is különbözhetnének jobban egymástól, mégis elválaszthatatlanokká válnak. A vetítés után a közönség találkozhat Leonardo d' Agostini rendezővel.

November 6-16. között a budapesti Olasz Kultúrintézet és az Istituto Luce-Cinecittà közös rendezvényén, a Puskin és Tabán moziban tizennégy kortárs olasz alkotást nézhet meg idén a hazai közönség. A fesztiválon vetítik még többek között az 5 a tökéletes szám (5 é numero perfetto) című filmet Toni Servillóval és Valeria Golinóval a főszerepben. Utóbbi a több díjat is nyert Az én lányom (Figlia Mia) női főszereplője is. Az alkotások egy részét Szegeden és Debrecenben is vetítik majd.