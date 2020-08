Közel negyven magyar filmet vetítenek majd ingyenesen a Veszprém-Balaton Filmpikniken

Két tévéfilm, nyolc nagyjátékfilm, hét dokumentumfilm, négy kisjátékfilm, a teljes Alvilág sorozat, hat magyar filmklasszikus, hét animációs film és egy gyermekfilm válogatás képezi a szeptember 3-5. között Veszprémben a Hangvillában, az Expresszóban és a Várban, Balatonfüreden pedig a Balaton moziban és a Tagore sétányon megrendezendő Veszprém-Balaton Filmpiknik programjának gerincét. Dr. Muszatics Péter programigazgató a ma tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy szeptember 3-án 16 órakor a Piedone nyomában című doku vetítésével veszi kezdetét a Filmpiknik, a rendezvény hivatalos nyitófilmje pedig aznap este 19.30-kor a Valan lesz. Hangsúlyozta, hogy igyekezett a kínálatba több, a Balatonhoz kapcsolódó filmalkotást is beválogatni, így az idei év legjobb magyar filmjei mellett láthatja majd a közönség a Pogány madonna című klasszikust, a Balatonfüred című kisfilmet és a Filmek a magyar tengerről összeállítást is.

Can Togay, az EKF művészeti és kreatív igazgatója elmondta: „Az Európa Kulturális Fővárosa program első, már a Balatont is érintő eseménye a Filmpiknik. Ennek a könnyed, nyárvégi eseménynek komoly szerepet szánunk, hiszen szeretnénk ha a film, mint művészeti ág újra rátalálna Veszprémre és a Balatonra. A filmes szakma már közel 30 éve nem képviselteti magát a régióban semmilyen nagyobb szakmai, vagy közösségi programmal, ekkor szervezték meg utoljára a Veszprémi Tévétalálkozót. Úgy érezzük, hogy a város és a Balaton atmoszférája ideális egy filmes találkozó számára, ezért is tartjuk örömtelinek, hogy együtt dolgozhatunk ezen a remek eseményen a Nemzeti Filmintézettel. A mozgóképművészet fontos eleme az EKF programnak, szeretnénk minél vonzóbb közeget biztosítanai a magyar filmes szakma és a közönség számára. Tesszük ezt nem utolsósorban infrastrukturális fejlesztésekkel, mint például majdan egy új művészmozi megnyitásával is.”

Végül László Panna, a FOMO egyik fiatal és tehetséges főszereplője így indokolta, miért vállalta szívesen, hogy ő legyen a Veszprém-Balaton Filmpiknik Arca: „A magyar filmek mindig is különleges helyet foglaltak el a szívemben, de főleg az utóbbi néhány évben eszméletlen nagy büszkeséggel tölt el mennyi rangos díjjal lettünk gazdagabbak. A magyar filmek nézésekor mindig azt érzem, hogy egy közösség tagja vagyok, mi magyarok értjük egymás nyelvrendszerét, utalásait, igazán fontos, hogy olyan filmek készülnek, melyek a saját gyökerünkből nőnek ki.”