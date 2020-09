Like me for who i am – Performatív kiállítás

A kiállításon bemutatott 29 tipográfiai posztert, az online térbeli szerepvállalás és a generációk közösségi média központúsága inspirálta. Marcell saját fényképekeit elemezte a Google képfelismerő algoritmusának segítségével, és azok alapján a kapott adatokat (képeken szereplő érzelmek, tárgyak, személyek) ábrázolta szöveges poszterek formájában. Bemutatva, hogy egy személy ténylegesen egyenértékű lehet az általa alkotott adathalmazzal, hiszen az online felületek többsége csak data-ként, és nem hús vér emberként kezelik felhasználókat.

„Az üzenetváltásaim vagyok. 4 darab Insta fiók, 2 darab Facebook Account vagyok. 813 poszt vagyok. 852 ismerős vagyok. 12.585 like vagyok. Egy egyre növekvő adathalmaz vagyok. Ez a kiállítás vagyok.” - Puskás Marcell slam poetry-je a kiállításról

A kiállítást egy kontemporári performansszal nyitotta meg az alkotó, mely során betekintést nyújtott az adatelemzés és tipográfiai poszterek folyamatába, zenei kísérettel Balázs Gábor és Biljarszki Maxim közreműködésével. Az aláfestő zene ritmusa adta a lendületet az alkotáshoz, párhuzamot vonva az adatelemzés monotonitásához és a poszter készítés egyes fázisaihoz. A performansz az alkotó virtuális világban folytatott mindennapjait mutatta be. Egy online térbeli üzenetváltást láthattak a nézők Szilágyi B. Andrással (művészettörténész), mely a face to face beszélgetések eltűnésére kívánta felhívni a figyelmet, hiszen az online beszélgetőpartner jelen volt az eseményen személyesen is. A jelen pillanatot is virtualizálta Marcell a kiállításon. Készült egy fotó, ami bekerült az adatbázisba, mely alapján megszületett a kiállítás utolsó posztere, ami felkerült a művész Instagram oldalára.

A kiállításon készült poszter: https://www.instagram.com/p/CE9vSjlBgjt/

Ez keretezte az egész eseményt, hiszen az elkészült fotóból az algoritmus adatokat nyert ki, amiből elkészült a feltöltött poszter, ami végül az Instagram számára már csak egy adatként jelent meg a hálózatban.

A Like me for who i am kiállítás legfőbb célja, a digitális térben való folyamatos önazonosítás és szerepvállalás feltárása és szembesítése volt a közönséggel. A kiállítás megtekintői elgondolkodtató tartalmakat láthattak, ami remélhetőleg hatással lesz az online jelenlétük és adathalmazuk jövőbeli kialakulására.

„A tavalyi évben megrendezésre kerülő Republic Free the art projekt után egy frissen csatlakozott Art Directorunk legújabb performanszában is szerettünk volna szerepet vállalni. Marcell néhány hónapja érkezett hozzánk, és nem sokkal később elmesélte, hogy tervez egy kiállítást, ahol online algoritmusokból nyert adatok segítségével alkot újra 30 fotót az életéből. Mivel a digitális megoldásokra való törekvés évek óta kiemelt szerepet kap az ügynökség életében, nem volt kérdés, hogy a magunk eszközeivel mi is beszállunk. Elmondhatatlanul büszkék vagyunk, hogy ilyen kreatív, tehetséges, inspiráló fiatalok választják szakmai kibontakozásukhoz ügynökségünket” – mondta Márton Szabolcs a Republic Group kreatívigazgatója.