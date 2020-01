Megemlékeznek Kobe Bryantről az Oscar-díjátadón

A február 9-én tartandó Oscar-díjátadó ünnepségen a tragikus balesetben elhunyt Kobe Bryantnek is tisztelettel adóznak - értesült a The Hollywood Reporter.

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia azt tervezi, hogy Kobe Bryantről is megemlékeznek a február 9-i Oscar-díjátadón. A legendás kosárlabdázó nem csak sportteljesítményével írta be magát a történelembe, 2018-ban Oscar-díjat is kapott a Dear Basketball című animációs rövidfilmjéért, melyet ő írt és szinkronizált.

A sportoló január 26-án veszítette életét Los Angelesben egy helikopterbalesetben, melyben rajta kívül még nyolcan haltak meg, köztük egyik lánya, a 13 éves Gianna is.

Bár Kobe Bryantre elsősorban kosárlabdázóként emlékeznek, filmes érdemei sem elhanyagolhatóak. Halála után az Akadémia érzelmes Instagram-bejegyzésben búcsúzott tőle.

A Dear Basketball című kisfilm teljes terjedelmében elérhető a Youtube-on angol nyelven.