Feltettem Molnár Áronnak azt a kérdést: milyen szavakkal jellemezné a noÁr művészi formációt? A válasza a következő volt: szabadság, progresszív, művészet, nyitottság, cselekvés. Saját magáról pedig azt állította, hogy kapkodós, valamint brutális igazságérzet és nagy fokú terhelhetőség jellemzi. Én ellenben egy tehetséges, igazi lelkes művészt láttam, akinek minden mondata további mély gondolatokat indít el. Hihetetlenül szókimondó, ugyanakkor ízig-vérig őszinte ember, amit a vele készült interjú is bizonyít. A noÁrról Molnár Áronnal.

Hogyan alakult meg a noÁr? Mi a célod vele, és valójában kinek szól?

A noÁr pártpolitikától független művészi formáció. Közéleti problémákra keres megoldást. Számomra a színház kereteit kinőtték a közügyek. Több száz évvel ezelőtt leírt mondatokat próbálunk jelen időben megfogalmazni, az előadásunk végét pedig maximum taps követi, vagy egy mindenki számára nyűgös közönségtalálkozó, és nekem ez így nem volt elég. Hiányoztak az életemből a valódi megoldások és a valódi párbeszédek, ezért létrehoztam a noÁrt.

Eleinte zenei formáció volt, ami azt jelentette, hogy tabutémákra reflektáltunk rapben. Ilyen például az oktatás, a migráció, az ezek körül kialakult helyzetek és fogalmak tisztázatlansága. Mindig nehéz beszélni a rasszizmus jelenségéről, a hajléktalan emberek életéről. Nagyon fontos jelenleg a klíma- és ökológiai védelem. Sarkalatos pontok a gyermekbántalmazási ügyek. A mindennapjainkban a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) helyzete.

Aztán a noÁr a zenei formációból komplexebb mozgalommá vált. Az a noÁr képlete, hogy tájékozódj, tanulj és informálódj hitelesen egy témáról, ami téged érdekel, majd csatlakozz az üggyel kapcsolatban egy szerveződő akcióhoz, és csak ezután cselekedj. A zeneszámok is úgy készülnek, hogy alapos kutatás előzi meg őket. Általában három kérdést teszek fel. Mi a probléma az adott témával kapcsolatban? Mi a megoldás? Melyek az idegen szavak? Mivel a szókincs bővítése az érveléshez alap. Amikor ezeket a képleteket teljesítettük, informálódtunk, csatlakoztunk és cselekedtünk, akkor válhat igazából egy ügy a mi ügyünkké.

Hogyan választod ki az ügyet? Végtelen olyan dolog van, amiből ügy lehetne!

Mi reflektor vagyunk, rávilágítunk egy-egy témára. Elmerülünk benne, csinálunk egy számot és egy akciót ezzel kapcsolatban. Majd rád bízzuk, foglalkozol-e ezzel az üggyel. Most nagyjából van hat ügyünk. Adunk alternatívát, hogyan tudod kivenni a részed a társadalom alakításából. Érezni kell, hogyan válhat egy állampolgár aktív, gondolkodó és cselekvő állampolgárrá. Nagyon egyszerű a képlet, amit kínálunk. Ezzel dolgozunk két és fél éve.

Valóban sok ügy van. Mi az, ami berobbantja a szívedet? Lehet, hogy a migráció fogalma nincs még tisztázva. Esetleg téged nem érdekel, hidegen hagy az oktatás. Lehet, hogy a hajléktalan emberek helyzete sem izgat, de lehet, hogy valakinek ez robbantja be a lelkét. Előfordul, hogy az csapja ki a biztosítékot, amikor valaki a kocsi után húz egy kutyát. Mi ezzel nem foglalkoztunk? Tied a pálya! Használd a képletünket, nézz utána! Mit jelent az, hogy állatvédelem? Esetleg csatlakozz egy állatvédelmi csapathoz, és cselekedj! Sok a téma, de a képlet ugyanaz.

Tudod, mi lesz a következő ügy, amivel foglalkozni fogtok?

A Levegőt! című számunk, ami a klíma- és ökológiai védelem mellett foglalt állást. Azt gondolom, inkább egy ajtóberúgás volt maga a szám, amiben igazából szinte csak információk vannak. Megmutatja, mit tehetsz egyénileg, hova tudsz csatlakozni, ami utat mutathat, hogy milyen lehetőségeid vannak, hogyan cselekedhetsz globálisan és lokálisan.

Közben nagyon a fejemben van az otthonápolás története. Pár évvel ezelőtt volt egy kampányunk, hogy ismerjék el munkának az otthonápolást. Nagyon sok olyan ember él ma az országban, akinek a gyermeke, szülei, nagyszülei vagy valamilyen hozzátartozója olyan körülmények között él, ami huszonnégy órás otthonápolást igényel. Vannak olyan családok, ahol egy gyermeket nem lehet egy-másfél óránál tovább egyedül hagyni, különben végzetes helyzet alakulhat ki. Sok olyan magatehetetlen ember van, akinek huszonnégy órás felügyeletre van szüksége. Ezeknél a családtagoknál egy mozi vagy a takarítás elképzelhetetlen, mert nincs rá kapacitás. Volt egy kampányunk a Lépjünk, hogy léphessenek! csapatával. A kormány elvileg egységesen megemelte százezer forintra az otthonápolás díját, sok kategóriát azonban kihagytak, többek között az autizmus spektrumzavarral élőket is. Ez is szívügy.

Mi a helyzet a politikával? Lehet politikai hovatartozásról beszélni a noÁr esetében?

A mi feladatunk az, hogy a magyar társadalom nyerje vissza az állampolgári öntudatát. Jöjjön rá arra, hogy nemcsak négyévente szavaz, hanem azzal is szavaz, hogy bemegy-e egy boltba vásárolni, vagy sem. Azzal is szavaz, ha aláír, vagy ha nem ír alá egy nemzeti konzultációt. Ezért fontos a pártpolitika fölött állás. A mi felelősségünk az, hogy ha a társadalom bármely rétege, akár jobb-, akár baloldalon, szeretne változást elérni, akkor a noÁr ügye mellé állva, szellemiségét használva ne érezze a pártpolitikai hovatartozást. Ne kelljen egyik oldal mellett sem letennie a voksát. Az SZFE helyzete, a hajléktalanság vagy az oktatás nem pártpolitikai kérdés, ezek az ország jövőjének kérdései.

Minden dalszövegeteknek nagyon tudatos, átgondolt a szóhasználata. Nem félsz bizonyos szavak használatától?

Az országban tendencia a pártpolitika részéről, hogy kisajátít szavakat. Többek között a migráns és a politika szó jelentését is. A mi feladatunk, hogy ezek a szavak visszanyerjék valódi jelentésüket, és kezeljük helyén őket. A politika szavunk ókori görög eredetű szó, ötféle jelentése van. Ami számomra a legmarkánsabb, az a közügyekkel való foglalkozás. Az oktatás, a gyermekbántalmazás, a rasszizmus mind közügy. Ezekkel kötelességünk foglalkozni, de nem pártpolitikai szinten. A migráns nem pejoratív szó, hanem gyűjtőfogalom, amibe beletartozik a menekült és a bevándorló is. A cigány, a zsidó és a liberális sem lehetnek pejoratív szavak. A libernyák kifejezés a liberális szó megerőszakolása, és őrült felelőtlenség, hogy ezt a miniszterelnök tette. A szó pártpolitikai színezetet kapott, holott a liberális azt jelenti, szabadelvű. Egy jobboldali ember lehet liberális? Lehet. Fontos, hogy úgy használja ezeket a szavakat mindenki, ahogy helyes. Vagy vegyük példaként a nemzet szavunkat. Mi a magyar? Számomra az a nemzeti, ha valaki nem megy be a multinacionális nagykereskedelmi üzletekbe vásárolni, hanem a kiskereskedéseket, a helyi kosárfonókat támogatja. Vidnyánszkynak azt jelenti a magyarság, hogy miért nem készült az SZFE-n Trianonról előadás, de ez csak egy vélemény a tízmillióból. Egyébként készült Benedek Miklós osztályfőnöksége alatt.

Az SZFE kapcsán született a legújabb dalotok. Akkor neked ez az ügy berobbantotta a lelkedet. Hogyan született meg a szám?

Bánfalvi Eszter még májusban hívott fel, hogy szerinte nagy baj van a Színművészeti Egyetem körül. Akkor a gyermekbántalmazás ügyével voltam elfoglalva, a 116-111 című dalunk született éppen. Nagyon megterhelt a téma. Minden számunk úgy készül, hogy előtte szakértőkkel és érintettekkel ülök le. Akkor tud hiteles lenni egy szöveg, ha velük kommunikálva jövök rá a kulcsára annak, hogy az én emócióm az ő információjukkal hogyan jön össze. Az SZFE vezetése a transzparenciában hisz, ezért amint elkezdődött az átalakítás, kiraktak egy 70 oldalas kimutatást, melyben nyilatkozatok, gazdasági adatok szerepeltek. Napokba telt, amíg mindent elolvastam. Majd felhívtak a Színművészetiről a HÖK-ösök, hogy szeretnék, ha írnék erről egy számot. Mondtam nekik, hogy egy noÁr-szám feltétele az, hogy az ügy berobbantsa a lelkemet. Látnom kell azokon, akik a témával foglalkoznak, hogy szívügyük a történet. Már májusban kimerültek voltak, nem találták az eszközöket. Nem tudták pontosan, mit hogyan lehetne csinálni, de közben volt bennük valami elemi elszántság, ami lenyűgöző volt. Lehetett érezni, ők nem fognak megtántorodni, végig fognak tolni valamit. MTA, CEU, más egyetemek államosítása – ezek azért történhettek meg, mert nem volt kollektív összefogás. Ezért progresszív az ő álláspontjuk, és békés, ez a legszebb az egészben. A Kicsi vagyok én, majd megnövök én, füttyel – ez volt a mozgalom indító része. Majd Kunert Péter zeneszerző ebből a számból kiindulva összerakta két nap múlva az egész dalt.

Öt évig voltál a Vígszínház társulatának tagja. Mint A mi kis falunk Matyiját négy éven át követett téged a fél ország a televízió-képernyőn. Számos színházi és filmszerepet tudhatsz magad mögött. Hogyan jut időd más munkákra?

Két és fél éve nem vállalok színházi bemutatót, hogy a noÁrt csinálhassam. Vannak pillanatok, amikor nagyon hiányzik a színház. Másfél hónapig próbálni egy darabot a noÁr számára óriási kiesés lenne idő hiányában. Nagyon jó szerepekre mondok nemet, ami sokszor rendkívül fájdalmas. Színészként azt mondanád, milyen jó lett volna… Tudom, hogy nekem mint ismert embernek nagyobb a felelősségem. Ilyenkor hátralép a színész, és előrelép az aktivista.

Kikből áll a noÁr?

A noÁr egy éve nonprofit kft., és már támogatható. Létrehoztunk egy külön patreon.com-felületet, ahol különböző összegekkel lehet támogatni, így biztos anyagi lábakon állunk. A csapat tagja még többek között Kunert Péter zeneszerző és Bori Tamás hangmérnök. A legújabb SZFE-klipünk kapcsán a drón Papp Richárd munkáját dicséri, az ő segítője Simon István, Farkas András és Szabó János volt. A klip készítése során együtt dolgoztunk színművészetisekkel, látványtervezővel, gyártásvezetővel. Tóth-Kása Ottília a koordinátorunk. Bárdos Barnabást úgy hívom, a pénzügyek szakértője. Duda Éva alapítója és koreográfusa a csapatnak, Drescher Barbara a social media felelőse, és szeretném, ha Kovács Gergely a kreatív szóvivője lenne. Nagyon fontos, hogy a noÁr ne egy fej legyen. Legyenek hiteles szóvivői! Azt is meg kell még tanulnunk, hogy minden közegben jól tudjunk kommunikálni. Régen leírt mondatokat próbálunk megfogalmazni jelen időben. Most ezzel párhuzamosan kell jelen idejű problémákat jelen időben megfogalmazni.

Hogyan látod magatokat fél, egy vagy akár öt év múlva?

Meg kell maradni gerillaügynek, de profin kell működnie. Szükség van biztos anyagi háttérre, hogy működhessünk és hosszú távra tervezhessünk. Nagyon szeretném, hogy el tudjunk indulni turnéra egy olyan programmal, amiben nem csak zeneszámok vannak. A számok között TED-szerű kiselőadások lennének az adott témával kapcsolatban. Szeretnék eljutni vidéken azokra a településekre, ahol erős a civil jelenlét. Szeretnék oda is eljutni, ahol mélyszegénységben élnek a családok. Mindenhol lehetőségünk szerint mindenkinek megadni a lehetőséget. Ehhez viszont komoly támogatókra van szükség. Komoly mecénásokra és igazi szövetségesekre. Az állam felé nem pályázunk, így maradhatunk tiszták, pártpolitikától függetlenek.

Egy olyan magot szeretnénk kialakítani, akik mozdíthatóak. Ha kell, árkot ásnak, szemetet szednek, kiállnak akár élő láncként is. Az egész országra kiterjedő követő és cselekvő csapatnak kell lennünk. Meg lehet bízni bennünk, és képviseljük a noÁr szellemiségét. Évek múltán is szeretnék állandó jelenlétet a következő generáció számára. 2022-ben ötszázezer új választópolgára lesz az országnak. Nem azt kívánom megmondani, hogy hova, hanem hogy miért szavazzanak. Nem is az én felelősségem, hanem szerintem a noÁré, hogy nyerd vissza ezt a polgári öntudatot, tudd, hogyan vegyél részt az ország alakításában. Az a nagy kérdés, hogy sikerül-e hosszú távon egy szabad és nyitottabb társadalomban élni. Esetleg elfogadjuk-e, hogy a csend és a félelem legitim eszköz a hatalom számára. Ebben fognak-e majd felnőni a gyerekeink vagy a jövő generációja. Én azt választom, hogy ez a mi felelősségünk. Ez most rajtunk is múlik. Hát rajtunk ne múljon!