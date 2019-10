A lottó huszadik születésnapja alkalmából szervezett Szuperkoncerten a Hősök terétől egészen a Bajza utcáig több mint hetvenezer ember ünnepelt együtt Bryan Adams és a Wellhello koncertjén, amely az elmúlt hét év legtöbb érdeklődőt vonzó koncertjének számít.

A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint az igazi rajongók már déltől várták a 16:30-as kapunyitást. A rendezvény csúcspontja a 20 órakor kezdődő kanadai világsztár koncertje volt, olyan örök klasszikusnak számító dallamokkal, mint a „Summer of 69” vagy a „Straight from the Heart” vagy a legfrissebb, Ed Sheerannel közösen írt „Shine A Light” című szám.

Az este folyamán nemcsak a Hősök tere és környéke, hanem a tavalyihoz képest háromszorosára növelt mozgáskorlátozott lelátó is megtelt. Az igazán szerencsések pedig nemcsak a színpadon, hanem a színfalak mögött is találkozhattak személyesen a világhírű zenésszel és a Wellhello tagjaival is - írják.

Skandináv lottó Szuperkoncert számokban: