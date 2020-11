Mások mellett Sebestyén Márta, Palya Bea, Lovász Irén, Petrás Mária, Szvorák Katalin, Lakatos Mónika és Kubinyi Júlia énekében is gyönyörködhetünk.

A Héttorony Fesztivál 2012 óta minden év novemberében várja az érdeklődőket. A közel kéthetes vándorfesztivál célja, hogy a népzene és a világzene legértékesebb produkciói minél több emberhez eljussanak, valamint hogy a zene és építészet szerves kapcsolatára ráirányítsa az érdeklődők figyelmét. A koncertek mellett Makovecz Imre életművét és annak hatásait bemutató kiállítások, szakmai beszélgetések szokták várni a közönséget határon innen és túl.

Az idei Héttorony Fesztivál esetében a szervezők a járványügyi helyzetre tekintettel úgy döntöttek, hogy

A Kakasdon, Siófokon és Százhalombattán közönség nélkül készült felvételeket november 19-én a www.hettoronyfesztival.hu weboldalon lehet majd megtekinteni. A fesztivál fellépői között ott lesz a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Sebestyén Márta, aki önálló koncertje után még a Szent Efrém Férfikarral is színpadra áll, a Prima- és kétszeres Artisjus-díjas Palya Bea, valamint a most nemzetközi elismeréssel kitüntetett, WOMEX életműdíjas Lakatos Mónika a Romengó együttessel! Az idei év középpontjában a női hang áll, így kiemelt szerepet kapnak a női produkciók: a Dűvő mellett feltűnik majd Kubinyi Júlia, Lovász Irén az Égi hang című műsorával szerepel majd, de Petrás Mária és Szvorák Katalin is önálló estekkel kápráztatják majd el a közönséget. Látható és hallható lesz a Dalinda énekegyüttes és a Triolina Folk is.

November 20-án a fesztivál gálaműsora viszont élőben jelentkezik majd a Hagyományok Házából, ahol a fesztivál fő szellemi támogatója, az idén eltávozott Fekete György emlékét is megidézik, majd a Magyar Állami Népi Együttes táncszínházi előadását tekinthetik meg az érdeklődők.

Részletes tájékoztatás az online közvetítésekről hamarosan a www.hettoronyfesztival.hu oldalon lesz elérhető.

Borítóképünkön Lakatos Mónika és a Romengó együttes