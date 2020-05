Patrick Ness írja A legyek urából készülő film forgatókönyvét

William Golding 1954-ben megjelent regényét többször megfilmesítették már, a jelenleg a Netflixen látható A Társadalom című sorozat ihletőjeként is emlegetik. Luca Guadagnino az új játékfilmes feldolgozást a Warner Bros. filmstúdióban készíti a The Indiewire értesülése szerint.

Az olasz filmrendező a Szólít a szörny szerzőjét, a több irodalmi díjjal kitüntetett Patrick Nesst kérte fel a regény adaptálására. Guadagnino és Ness a hírek szerint nem akarnak eltávolodni a regénytől, az ismert történetet akarják megfilmesíteni, amelynek szereplői az elszigetelten magukra maradt, életükért küzdő iskolás fiúk.

Korábban felmerült egy olyan elképzelés is, amelyben a fiúk helyett lányok szerepeltek volna, ezt a változatot a Marvel kapitányt készítő Nicole Perlman-Geneva Robertson-Dworet alkotópáros jegyezte - írja az MTI.

Ness az ifjúsági, fiatal felnőtteknek szóló irodalom népszerű szerzője, akinek a Szólít a szörny című regénye után a Chaos Walking-trilógiájából is film készült. Utóbbit Tom Holland és Daisy Ridley főszereplésével várhatóan jövő januárban mutatják be az észak-amerikai mozik. Ness írta a J. A. Bayona rendezésében született Szólít a szörny forgatókönyvét és a Chaos Walking filmváltozatának forgatókönyvírói között is szerepel.