Szeptember 17-től kerül a mozikba az 1989 sorsfordító eseményeit feldolgozó dokumentumfilm

1989. Európa sorsfordító éve, amikor a 40 évig működő rendszer hirtelen összeomlik, a határok átrajzolódnak - olvasható a produkció MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

A Nincs parancs! című dokumentumfilmben Bella Árpád és Harald Jäger határőr alezredesek kísértetiesen hasonló történetét mutatja be. Bella Árpád hatáskörét túllépve átengedte a keletnémet tömeget a magyar-osztrák határon és Harald Jäger hasonlóan cselekedett a berlini falnál, amikor puskalövés nélkül kelet-berlinieket engedett nyugatra.

Bátor fellépésükkel felgyorsították a 20. század végi történelmi események menetét és megakadályozták egy tömeges tragédia bekövetkeztét.

A film arra is válasszal szolgál, hogy helytállásuk nélkül mi következhetett volna. A dokumentumfilm animációs és fikciós betéteket is tartalmaz. Főbb szereplői Bella Árpád, Harald Jäger, Gundula Schafitel, Mészáros Ferenc és Nagy László. A fikciós filmrészlet főbb szereplői pedig Kerekes Vica, Huszár Zsolt (1971-2011) és Kőszegi Ákos. A narrátor Schell Judit és Szervét Tibor.

A film rendezője és operatőre, Szalay Péter Balázs Béla-díjas alkotó és Schiffer Pál. További operatőrök voltak Lovasi Zoltán (Szerelempatak, Liliomösvény, Csak a szél) és Nagy Ernő (A nevetlen falu, Nyolcak Nyomában, Yiddish Blues). A film producere Péterffy András.

A Nincs parancs! díszbemutatóját szeptember 8-án, a Dunatáj Alapítvány és a Konrad-Adenauer-Stiftung közös szervezésben az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartják. A helyszínen fotókiállítással egybekötve látható lesz egy eredeti Vasfüggöny-kapu is, de Trabant-bemutatót is tartanak, és rövid trombitakoncertet ad a film főcím zenéjét szerző Barabás Lőrinc.

Szalay Péter dokumentumfilmje vidéki városokban is megtekinthető lesz a tervek szerint. A film alkotói, szereplői több közönségtalálkozót is tartanak. Szeptember 9-én a Szeged Belvárosi Zsigmond Vilmos Fesztiválon, szeptember 13-án a debreceni Apolló moziban, szeptember 16-án a szombathelyi Savaria moziban, szeptember 18-án pedig a szolnoki Tisza moziban, valamint a későbbiekben Veszprémbe, Pécsre, Győrbe, Miskolcra és Sopronba is ellátogatnak.

A Nincs parancs! a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre, gyártója és forgalmazója a Dunatáj Alapítvány.