″Szerelmes levelekben″ köszönik meg brit sztárok az egészségügyi dolgozók munkáját

A leveleket a Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You (Kedves NHS: 100 történettel mondunk köszönetet) című könyvben gyűjtik össze, amelynek július elején kezdődő forgalmazásából az NHS, vagyis a brit állami egészségügyi szolgálat alapítványai számára gyűjtenek adományokat.

A könyv ötlete Adam Kay-től, az Ez fájni fog - Egy fiatal orvos naplója című kötet írójától ered, aki a brit állami egészségügyi szolgálatnál eltöltött rezidensi éveit örökítette meg művében. Kay elmondta, hogy az ötlet alig egy hete született és számtalan híresség jelezte azóta, hogy megírja történetét, köztük Graham Norton, Emilia Clarke és Louis Theroux.

"Remélem, hogy a könyvvel és az alapítványoknak általa gyűjtött adományokkal sikerül köszönetet mondanunk a hősöknek, akik a mi életünkért feláldozzák sajátjukat nap mint nap" - mondta Kay.