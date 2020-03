Tátrai Tibor életműdíjat kapott, Oláh Kálmán az év zeneszerzője

Az elismerés presztízse abban rejlik, hogy maguk a pályatársak ítélik oda a díjakat a kitüntetett művészeknek. A szélesebb körtől begyűjtött javaslatok alapján az Artisjus szerzőkből és egy zeneműkiadóból álló vezetősége döntött a díjazottak személyéről. A harminc év alatti könnyűzenei alkotók díjazását külön szakmai bizottság készítette elő.

Tátrai Tibort életműdíjjal, Oláh Kálmánt az év zeneszerzője címmel, Hujber Szabolcsot pedig az év szövegírója díjjal tüntették ki. Az év produkciójának Lévai Balázs Like a Child című dokumentumfilmjét választották, az alkotás a fiatalon elhunyt Fábián Juli pályájának mérföldköveit mutatta be. Junior Artisjus-díjjal ismerték el Hegyi Dórát (OHNODY), Tálas Áront, valamint az Antares szerzői közösségét. Az év komolyzenei műve kategóriában idén két produkciót is díjaztak: Virágh András Gábor Gregorian Notes, valamint Sugár Miklós L. v. B. alio modo című művéért kapta az elismerést. A komolyzenei Junior Artisjus-díjat Kecskés D. Balázs kapta. Az év nótaszerzőjének Niczky Gézát választották. Március 2-án minden a dalszerzésről és a szerzők ünnepléséről szólt a Budapest Music Centerben: napközben a Dalszerző Expón, este az Artisjus Díjátadón.

Idén hét zenei kategóriában díjazták a szerzőket, valamint átadták a tavalyi év legjobb produkciójának járó elismerést.