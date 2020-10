Világsztárokkal és NFI támogatással forog az angol-magyar koprodukció

Az NFI támogatásával forog a Mrs. Harris goes to Paris című mozifilm Lesley Manville és Isabelle Huppert főszereplésével. A Hero Squared koprodukciójában készülő film gyártásában mintegy 170 magyar szakember vesz részt.

Paul Gallico bestseller könyvének legújabb film adaptációja a Nemzeti Filmintézet 279,5 millió forintos támogatásával készül angol-magyar koprodukcióban. Az 1950-es évek Londonjában és Párizsában játszódó film egy londoni takarítónő története, aki beleszeret a Dior-ház egyik ruhájába, majd életét felforgatva Párizsba utazik, hogy megvegye az exkluzív ruhakölteményt. A divat fővárosban új barátokra lel, és bájával örökre megváltoztatja az addig kizárólag a gazdagoknak és híreseknek fenntartott párizsi divatvilágot.

A budapesti forgatás különlegessége lesz, hogy két világszerte ünnepelt filmsztár, Lesley Manville (A korona, Demóna, Fantomszál, Vera Drake) és Isabelle Huppert (Elle, 8 nő, A zongoratanárnő) először fog együtt forgatni. A Mrs. Harris Goes To Paris című filmben Lambert Wilson, Alba Baptista, Jason Isaacs és Roxane Duran is szerepel.

A szívmelengető komédia rendezője és társforgatókönyvírója, az amerikai születésű Anthony Fabian (Erősebb a szavaknál, 2013) anyai ágon magyar.

A nagyszabású, mintegy 4 milliárd forintos költségvetéssel, az eOne gyártásában a Hero Squared koprodukciójában készülő mozifilm 8 hetes forgatása 170 magyar filmes szakembernek biztosít munkalehetőséget. A Mrs. Harris Goes To Paris magyar koproducere Kresmery Dániel és Jonathan Halperyn. A koprodukció stábja a szigorú Covid-protokollt betartva dolgozik minden magyar és angol stábtag egészsége érdekében.

Az NFI elsődleges célja a járványhelyzetben, melynek következményei a filmipart is jelentősen sújtják, hogy minél több szakembernek biztosítson folyamatos munkát. Ennek érdekében a Filmintézet idén a magyar gyártású alkotások mellett már nyolc kisebbségi magyar részvétellel készülő koprodukció gyártását is támogatta. 2019-ben a magyar filmgyártás rekordot döntött, a közvetlen filmgyártásra nyilvántartásba vett összeg elérte 164,4 milliárd forintot, ami az előző évhez képest mintegy 50%-os növekedés.

„Magyarország továbbra is a kontinens legnépszerűbb forgatási helyszíne, tapasztalt szakemberekkel és világszínvonalú stúdiókkal. A tavaszi karantén alatt folyamatosan azon dolgoztunk, hogy mielőbb teljes kapacitással újraindulhasson a filmgyártás Magyarországon, amely a hazai és külföldi produkciókkal együtt mintegy 20 ezer embernek ad munkát. Elsődleges célunk, hogy a magyar filmipar versenyképességét, a nemzetközi filmiparban betöltött vezető szerepét továbbra is megőrizze. Kiemelt fejlesztésünk ennek érdekében a fóti stúdiókomplexum bővítése a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve támogatásával” – nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI Igazgatóságának elnöke.