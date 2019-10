Éltető erőforrás a víz címmel öt vidéki városban látható a Nemzeti Fotótár kiállítása

Répászky Lipót, az MTVA Archívumának osztályvezetője az MTI-nek elmondta: a fotókiállítás célja, hogy megmutassák a fotótárban fellelhető, jól dokumentált vizuális kincseket és ezen keresztül felhívják a figyelmet a víz központi szerepére az életünkben.

Elmondta: a kiállítások megnyitóit október 16. és 20. között tartják és október 31-ig mind az öt helyszínen megtekinthető a tárlat, amelynek központi eleme a víz. A válogatás digitálisan is elérhető, az archivum.mtva.hu, vagy a nemzetifototar.hu oldalon.

Kiemelte: a Nemzeti Fotótár egyedülálló gyűjteménye mintegy 13 millió negatívot számlál, amelyből jelenleg 260 ezret digitalizáltak, és tettek elérhetővé. A digitalizálás folyamatosan zajlik, céljuk, hogy mind nagyobb számban tegyék hozzáférhetővé és kereshetővé az elmúlt csaknem másfél évszázad sajtófotóit. Mint mondta, a gyűjtemény első fényképe az 1890-es évek elején született.

Az év kiemelt eseménye a Budapesti Víz Világtalálkozó (Budapest Water Summit), ahol a szakemberek a klímatudatosság jegyében a politikai, gazdasági, tudományos és egyéb szempontok szerint keresnek megoldást a vízválság megelőzésére. Répászky Lipót elmondta, hogy a fotótár képeinek segítségével ezt a célt szeretnék támogatni azáltal, hogy a problémára irányítják a figyelmet, ezért állították össze a tematikus válogatást, amelynek középpontjában az áll, hogy mennyire nélkülözhetetlen eleme létezésünknek a víz.

"A Nemzeti Fotótár kiváló lehetőséget ad arra, hogy ezeket képeken is megnézzük és ráismerhessünk a víz központi szerepére" - fogalmazott, hozzátéve, hogy az öt nagyvárosban nemcsak egy általános kiállítást rendeznek, hanem az egyes helyszíneken a saját környezetükből is megismerhetik az ott élők, hogyan is változott a víz szerepe.

Répászky Lipót elmondta: a kiállításon látható, a vizet központi elemként bemutató képek jellemzően az 1950-es évektől készültek. A tárlat 16 kétoldalas paravánból épül fel, oldalanként két képpel. Számos fotót párba állítva mutatnak be, például hasonló eseményt feldolgozó 1959-es és 2019-es kép egymás mellett látható, a múlt és a jelen találkozik az MTI fotóin. A tematika az archív képpárokra épül, megjelennek a vízhez kapcsolódó tevékenységek, kulturális események, a fürdők, a mezőgazdaság, a természet, az állatok, valamint a vizek szennyezése és a vízválság.