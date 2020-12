A tévésorozatok alkotói gyakorta élnek a cliffhanger módszerével, vagyis egy-egy évad sokszor ér véget valamilyen meglepő eseménnyel, a nézőknek pedig akár hónapokat kell várniuk arra, hogy megtudják, mi történt. De hogyan lehet megőrizni egy efféle, milliókat foglalkoztató titkot a forgatás során, akár több száz stábtag előtt?

Miért nem derült ki annak idején, hogy ki lőtte le Jockey Ewingot? Miként tudták a Trónok harca híveit hónapokig szédíteni azzal, hogy Havas Jon meghalt az ötödik szezon végén? Hogyan tartották nyolc éven keresztül titokban az Így jártam anyátokkal alkotói, hogy ki a címbeli anya? Az Origo összeállításában három emlékezetes esetet idéz fel.

Ki lőtte le Jockey Ewingot?

A Dallas volt az a sorozat, amely annak idején népszerűvé tette a cliffhanger módszerét, miután a harmadik évad végén a rajongva utált Jockey-t (az eredetiben J. R.-t) valaki lelőtte – a tettes kilétére azonban csak a negyedik szezon negyedik epizódjában derült fény, nyolc hónapig izgulhattak és találgathattak a rajongók.

Tévésorozat körül korábban sosem alakult ki ekkora érdeklődés: mindenkinek megvolt a maga elmélete, a kérdéssel komoly fogadóirodák is foglalkoztak, a "Who Shot J. R.?", vagyis "Ki lőtte le Jockey-t?" felirat pólókra került. A producert, Leonard Katzmant még a korábbi amerikai elnök, Gerald Ford is megkörnyékezte, hogy árulja el a titkot, a Jockey-t alakító Larry Hagmannek pedig egy nyaralás során százezer dollárt kínált valaki ugyanezért.

Természetesen nem járt sikerrel, aki a színészekből próbált kihúzni valamit, már csak azért sem, mert azok sem tudták előre, hogy ki volt a tettes.

A kamera előtt nemcsak a színészek, de több producer, vágó, sminkes is lelőtte Jockey-t, sőt maga Hagman is elsütötte a fegyvert, vagyis a teóriák közül az öngyilkossági kísérletet sem zárták ki.

1980. november 21-én a nagy titkolózás végül meghozta a gyümölcsét, ugyanis

Végül kiderült, ki volt a tettes: Kristin Shepard, Samantha testvére.

Havas Jon nem halt meg, csak pihent

Ugyancsak emlékezetes eset, váratlan fordulat volt, amikor a Trónok harca ötödik évadjának végén meghalt a közönség egyik kedvence, a Kit Harington által alakított Havas Jon. A nézők először teljesen elképedtek, majd felháborodtak, aztán megszólaltak a szkeptikus hangok is: különféle rajongói elméletek születtek arról, hogy a karakter miként fog visszatérni, különösen azután, hogy Haringtont valaki lefotózta a hatodik szezon forgatási helyszínén.

Persze arra még mindig lehetett azt mondani, hogy csak visszaemlékezésben, álomjelenetben fog megjelenni, voltak, akik inkább ebben hittek. Az alkotók, Daniel Benioff és D. B. Weiss végig kitartottak amellett, hogy Havas Jont megölték, az HBO akkori programigazgatója, Michael Lombardo is így nyilatkozott, ha kérdezték – különben pedig Havas Jon a széria alapjául szolgáló könyvsorozatban is meghalt, miért lett volna másként a képernyőn?

A kulcs itt természetesen maga Harington volt, aki már az ötödik szezon végeztével megkapta a rá vonatkozó forgatókönyvet, tudnia kellett, hogy mi történik a karakterével. A több száz fős stábból előbb-utóbb alighanem akadt volna valaki, aki a titoktartási szerződése ellenére is fecseg névtelenül, így azonban a lehetséges informátorok köre leszűkült egyetlen színészre – akire pedig vélhetően nem kis pénzbüntetés várt volna, ha szivárogtat.

Haringtonnak így egy ideig mindenkinek hazudnia kellett: a nézők és a sajtó mellett a saját kollégáit is igyekezett meggyőzni arról, hogy nem tér vissza, Sophie Turner még szívhez szóló búcsúüzenetet is írt neki a közösségi oldalán. Harington eleinte élvezte, hogy átverhet mindenkit, de aztán egyre nagyobb nyomás nehezedett rá – utólag elárulta, hogy néhány családtagjának és barátjának beszélt a feltámadásáról, amikor már nem bírta tovább.

Két színész hét éven keresztül titkolta, hogy ki az anyja

Az Így jártam anyátokkal készítői már a vígjátéksorozat indulásakor, 2005-ben tudták, hogy miként akarják befejezni a történetet, így három ember – a két alkotó, Carter Bays és Craig Thomas mellett a rendező, Pamela Fryman – már akkor tisztában volt azzal is, hogy ki lesz a címbeli anya, miközben a nézők számára ez csak 2013-ban, a nyolcadik évad fináléjában derült ki.

A készítőknek nyilván érdekükben állt, hogy titokban tartsák, mire készülnek, be kellett azonban avatniuk két színészt is, hisz a mesélős szerkezet miatt Ted gyerekeinek ugyanolyan idősnek kellett lenniük a történet végén is – vagyis az ő összes jelenetüket fel kellett venni előre, a fináléban nekik szánt részeket már 2006-ban rögzítették. Így a két kamaszt játszó David Henrie-nek és Lyndsy Fonsecának szintén komoly titoktartási szerződést kellett aláírnia, és persze itt is nagyon szűk lett volna a gyanúsítottak köre, ha bármi kiderült volna idő előtt.

Baysnek és Thomasnak így is volt egy B terve: ha netán a sorozatot korábban elkaszálják, Victoria vált volna a gyerekek anyjává – erre azonban nem került sor, eljutottak a nyolcadik évad végéig, ahol végre megmutatták Cristin Milioti karakterét, Tracyt.

A Tedet játszót Josh Radnor később elmondta, hogy a készítők az első évad végén közöltek vele egy fontos részletet a tervezett fináléból – valószínűleg azt, hogy a történet elmondása idején Tracy már halott –, a Barney-t alakító Neil Patrick Harris pedig elárulta, hogy a nyolcadik évadhoz kapcsolódó karácsonyi partin tudta meg, hogy ki lesz az anya: részegen annyit nyaggatta a készítőket, hogy azok az utolsó pillanatban feladták előtte a titkolózást.

Borítókép: illusztráció