Új, kibővített virtuális sétákat kínál a Műcsarnok; az új programokkal nemcsak a tárlat hangulatát mutatják be, hanem a teljes kiállítást bejárhatóvá teszik.

Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben a szervezők azt írták: a Műcsarnok munkatársai bíznak a mihamarabbi újranyitásban és az előzetes tervek szerint valósítják meg a kiállítási programokat. Tárlataikhoz részben már eleve virtuális eseményeket terveztek, mert a bezárástól függetlenül is azt tapasztalják, hogy nagy az érdeklődés az online szakmai és közönségprogramok iránt.

Jelenleg is sok ingyenes és belépőjegyes kísérőprogram - tárlatvezetés, kerekasztal-beszélgetés - tölthető le a Műcsarnok honlapján. Minden jelenlegi és számos korábbi kiállítás elérhető virtuális sétán, több mint 70 tárlatot örökítettek meg ebben a formában.

Az új, kibővített virtuális sétákon minden kiállított mű külön-külön előhívható, a bejárást hang- vagy videóanyaggal kísérik.

Ezeket az extra bejárásokat a normál belépőjegyek árának feléért kínálják, eddig az Egy időben - Stúdiólátogatások, a Beat ünnep - Kőbányai János fotói és A bomlás virágai - Fejezetek a Hórusz Archívumból című kiállításokra készültek el a séták.

A virtuális séták a http://mucsarnok.hu/mucsarnok/virtualis_setak.php linken keresztül érhetők el.

A Műcsarnokban 20 kiállítás nyílt a tavalyi évben. Akadt, amelyiknek a megnyitója volt virtuális és olyan is, amelyet menet közben kellett bezárni, de mindegyik látogatható volt személyesen is. Egyetlen 2020-as eseményt halasztottak ez év őszére, mert magát a keretrendezvényt - az eucharisztikus világkongresszust - is átütemezték.

A tervek szerint az állandó programok az idén sem maradnak el: 2021-ben is a Műcsarnokban lesz a Budapest Fotófesztivál nyitókiállítása, megrendezik a II. Fotóművészeti Nemzeti Szalont, valamint a Derkót, a Derkovits képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítását. Emellett számos egyéni és tematikus tárlatot szerveznek - számításba véve az esetleges tartósabb karantént, így párhuzamosan terveznek online és offline eseményeket.