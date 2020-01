Új szerepben mutatkozott be a „Drága Örökösök” Anikója

A felolvasásra az Uránia filmszínházban került sor, ami nem csupán mór építészeti stílusában, de építésének évében is megegyezik a Budai Konstantinápolyéval. Az extravagáns mulatónegyedet Somossy Károly 1896-ban építtette, hogy ott különleges, keleties hangulatú produkciókkal nyűgözze le a pesti közönséget. Itt bűvölte el táncával a férfiakat Szófia, abban a könyvrészletben, ami Fekete Linda hangján elevenedett meg.

„Nálam egy könyv sorsa mindig azon múlik, az első öt percben le tudom-e tenni… Edina könyvének első 200 oldalát egy szuszra olvastam el, annyira magával ragadott! Különösen tetszett, hogy a történetnek komoly történelmi valóságalapja van, és a női karakterek közül még a mellékszereplők is nagyon összetettek. Lázadó természetűek, saját véleménnyel, gondolatokkal, ami nem lehetett szokványos ebben a korban” – mesélte a színésznő.

Lindát azért esett a választás, mert maga is szabadszájú nő, aki szereti a „tizennyolcas karikás” szerepeket, így az érzéki jelenet felolvasása is izgalmas kihívás volt számára. A színésznő fejben már filmet is forgatott Borbás Edina művéből, amiben legszívesebben az egyik mellékszereplő, Cecília bőrébe bújna. A főszerepet így talán épp Gelencsér Timi kaphatná, hiszen a könyv borítóján ő testesíti meg a titokzatos Szófiát. A főhősnő alakját egy valós szépség ihlette, aki egy tragédiát követően, emlékezetvesztéssel került a Budai Konstantinápoly ledér világába.

A lebilincselő, fordulatos történet nem csak Fekete Linda tetszését nyerte el, hiszen jó ideig vezette az Álomgyár kiadó könyveinek toplistáját, és azóta is a legkelendőbbek közt van a Bookline romantikus könyv kategóriájában.