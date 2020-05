Szakértők szerint a felgyorsult digitalizáció során a márkák várhatóan több energiát fordítanak majd a párbeszédre. A hirdetések interaktívabbak lesznek és több teret adnak a fogyasztói véleményeknek. A podcastok és a képalapú keresők szerepe felértékelődik, míg a közösségi médiás megjelenések a hagyományos hirdetések jövője megkérdőjeleződik.

Melyek a legkiemelkedőbb digitális marketing tendenciák az elkövetkező évben? Hogyan fogják a marketingszakemberek növelni és fenntartani a márka ismertségét egy olyan digitális világban, ahol az egyetlen állandó tényező a változás? Már szinte klisének hangzik, de 2020-ban és a következő években semmi sem lesz olyan, mint ahogy eddig megszoktuk. A verseny egyre nehezedik, de a jó hír, hogy a marketingszakemberek egyre felkészültebben állhatnak hozzá a problémákhoz annak köszönhetően, hogy sokkal több adat felett rendelkezhetnek majd. Még akkor is, ha valaki nem lehet szakértője minden olyan témának, aminek lenni szeretne, 2020-ban kénytelen kockázatot vállalni, gyorsan lecsapni az új technológiákra és folyamatosan újraértékelni az eredményeket a legújabb adatok alapján. A következő trendek ismerete a Social Zoom Factor szerint ebben nyújt segítséget.

1. Újragondolt digitális jelenlét

Egy vállalkozás „bérelt terepen” való kiépítése korábban sem volt okos ötlet, mégis mára rengetegen alapozzák hirdetési stratégiájukat a Facebookra és az Instagramra. A digitális jelenlét ésszerűsítése kritikus jelentőségű lesz a 20-as évek elején. Az ügyfeleknek könnyen meg kell találniuk a márkát, de lehetőleg egy olyan platformon, amely az adott márka birtokában van, nem pedig egy másik cég fennhatósága alatt.

Az olyan közösségi médiumok, mint a Facebook, olyan gyakorisággal és kiszámíthatatlansággal változtatnak a hirdetési szabályokon, amit már alig lehet követni, ráadásul a szigorú pontrendszernek köszönhetően az is megtörténhet, hogy a cég előzetes bejelentés nélkül letiltja egy vállalat oldalát. Még azok az iparágak is, amelyek a múltban lassan vezették be az új eszközöket, kénytelenek új médiaformátumokat, digitális platformokat és technológiákat kipróbálni a zaj áttörése érdekében, mivel a régi módszerek kora egyre inkább hanyatlóban van.

Pam Moore, a Forbes által közölt 10 legfontosabb közösségi média befolyásolójának egyike, a Marketing Nutz alapító-vezérigazgatója szerint itt az idő, hogy ne a mainstream irányába induljanak a marketingesek, hanem a korszakváltás adta lehetőségeket kihasználva fedezzék fel a podcastok, az interaktív tartalmak, az egyre népszerűbb nem-szövegalapú keresők világát.

2. A márkák emberibbé válnak

A márkák „humanizálása” 2020-ban követelmény, nem opció. A vállalati brosúrák és telefonos reklámok ideje végérvényesen lejárt. A meglévő és leendő ügyfelek elvárják, hogy emberként, partnerként kommunikáljanak velük és választ kapjanak a kérdéseikre.

A vállalatvezetőknek érdemes munkavállalóikba fektetni azt az energiát és pénzt, amit elavult hirdetési technológiákra pazarolnának. Az alkalmazottak támogatása, érdekképviseleti programokba való bevonása olyan „digitális hadsereg” kiépítésének eszközei, amely révén sokkal jobb márkaismertség érhető el a közösségi médián, mint amit egy sajtóközlemény valaha is képes lenne produkálni.

Az is fontos azonban, hogy a közönséggel való folyamatos kapcsolattartás megmaradjon, ám ez többé nem képzelhető el passzív formában. Az alapját olyan diskurzus kell hogy képezze, amely bizalmat ébreszt, felhatalmazást ad, inspirál és szórakoztat, egyszerre eredményez hatást és pozitív megtérülést (ROI).

Pam Moore szerint a hangerőt az influenszerek segítségével lehet növelni. Az influenszer marketing olyan élő, lélegző közösségre kell hogy épüljön, ami élénk tranzakciókkal, interakciókkal jár a márka és az ügyfelek között – azaz jóval többről kell szólnia, mint hogy egy celeb kirak egy logóval ellátott fotósorozatot. Moore kutatásai szerint az amerikai márkák 68,8%-a már most is használ valamilyen formában influenszer marketinget, további 21,3% pedig tervezi, hogy beépíti az általános marketing mixbe. Ebbe a kis- és nagyvállalatok is beleértendők, hiszen sokféle árkategória között lehet válogatni és egyáltalán nem feltétel a magas költségvetés. Minden platformon lehetséges influenszereket alkalmazni, tehát érdemes az Instagram mellett a LinkedInen, a Twitteren, a Facebookon és a YouTube-on is körülnézni az Instagram mellett. Sok feltörekvő felhasználó van, aki lelkesen keresi az együttműködési lehetőségeket.

Ráadásul a 10–50 000 követővel rendelkező mikro-influenszereknek átlagosan 41,7% -kal magasabb az elköteleződési aránya, mint az 500.000–1 millió követővel rendelkező nagyobb befolyásolóké. Ennek oka az, hogy az emberek gyakran csak azért követik a "hírességeket", mert híresek, valójában nem kattintanak rájuk, nem kötik őket valódi érzelmek

3. Audiovizuális tartalmak és újfajta keresési módok

Mivel egyre nagyobb számban használunk hang- és képalapú tartalmakat, a hang- és képalapú keresés is egyre népszerűbbé válik. Érdemes felkészíteni tehát a márkához kapcsolódó tartalmakat arra, hogy hang alapján is megtalálhatóak legyenek. Egyes előrejelzések szerint:

Az összes keresés 50% -a hangalapú lesz a jövőben

A hangasszisztensek felhasználóinak 72% -a napi szinten alkalmazza a hangalapú keresést

Amerikai adatok alapján a hangalapú vásárlás 2022-re az eddigi 2 milliárd dollárról 40 milliárd dollárra növekszik majd

A Google keresések 19%-t már most is a képalapú teszi ki és ez a jövőben nőni fog

A hang- és képalapú keresés azért is fontos, mert a következő években várhatóan folytatódni fog az áttérés a dinamikusabb tartalmak felé. A nyugati marketingszakemberek 82,2% -a azt állítja, hogy 2020-ban növelni tervezi a videóval kapcsolatos beruházásokat, 49% pedig a márka YouTube-os jelenlétét emelte a prioritások közé.

A vizuális tartalmak növekvő népszerűségével összhangban a Google, a Pinterest és a Bing is egyre nagyobb figyelmet szentelnek a képkeresési szolgáltatásaik fejlesztésének. A Google és a Pinterest egyaránt rendelkezik saját „Lens” keresőprogrammal, amely kameraalkalmazáson keresztül felismeri az objektumokat és a tájékozódási pontokat.

4. Interaktívabb tartalmak

A személyes, emlékezetes élménymarketing szerepe egyre nő és ennek megfelelően fontosabbá válik az interaktivitás. A marketingszakembereknek a nagy zaj miatt egyre szórakoztatóbb és érdekesebb megoldásokat kell kitalálniuk. A közösségi hálózatok, például az Instagram és a Twitter könnyen használható arra, hogy szavazást indítsunk rajtuk vagy valamilyen más módon vonjuk be a márkaközösséget egy eseménybe.

Az olyan kreatív kampányok, melyek már az első naptól kezdve interaktív formában vonják be az embereket a márkával való ismerkedésbe, nagy elköteleződést érhetnek el.

5. A hiúságból adódó mérési hibák kora leáldozóban van

Nem csak az ügynökségek, de maguk a közösségi médiumok is, mint például az Instagram, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a valódi és értelmes elkötelezettség elérésére és a releváns tartalom megjelentetésére. A statisztikai adatok és a programok működése is sokat finomodott az elmúlt években, így egyre precízebb mérések elvégzésére adódik lehetőség.

Az Instagram a közelmúltban kezdte el tesztelni annak az új fejlesztésnek a gyakorlati működését, ami a későbbiekben elrejti a kedveléseket és a hozzászólásokat a nyilvánosság elől. Ennek következményeként a marketingszakemberek továbbra is láthatják a kedveléseket saját bejegyzésükön, de mások számára rejtve maradnak. Remélhetőleg hamarosan véget ér az a gyakorlat, amit néhány csaló ügynökség folytatott a hamis követők vásárlásával és a botok használatával az elkötelezettségi mutatók felpumpálása érdekében.

A 2020-as évekre még inkább igaz lesz, hogy a digitális marketing olyan mint egy maraton, nem pedig mint a sprint: a hosszú távú, lassabban megmutatkozó eredmények képezik a stabil jövőkép alapját.