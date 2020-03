8 módszer: Digitális stratégia koronavírus idején

Úgy tűnik, egyetlen vállalkozás sem tudja kivonni magát a koronavírus hatásai alól. A cégek egy részét a kereslet visszaesése és a termelés leállása, másokat a sohasem látott mértékű keresletből adódó túlterhelés aggaszt. Az első csoportba tartozik szinte mindenki, a másodikba pedig olyan – talán szerencsésebb – kevesek, mint a házhoz szállító cégek, az alapélelmiszereket és higiéniai eszközöket gyártó és forgalmazó vállalatok vagy például az ételszállításra alkalmas csomagolóanyagokkal foglalkozó cégek. A világméretű járvány természetesen a digitális kommunikációs csatornákra is hatással van - írja R. Nagy András a Probakő Kommunikácó ügyvezető igazgatója a cég blogján.

Tudom, hogy nehéz, de a legfontosabb, hogy megőrizzük hidegvérünket és ne essünk pánikba. A korábbi kisebb-nagyobb válságok utólag bizonyították, hogy a kommunikáció teljes leállása nem jó stratégia. Ne felejtsük el: a globális koronavírus fertőzés miatt az a különleges helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag az egész világ odahaza csücsül, és ideje java részét az interneten tölti. Ilyenkor érdemes még több időt szánni az online kommunikációs stratégia finomhangolására, optimalizálására.

Az e-kereskedelmi boom kihasználása

Ez a különleges időszak különleges lehetőséget nyújt az online boltok számára. Akárhogyan is alakul az élet az elkövetkező hetekben-hónapokban, van egy csomó dolog, amelyre az embereknek szüksége van. A vásárlás legbiztonságosabb módja pedig jelenleg a webshopok látogatása. Ilyen időszakban a webshopok számára hasznos stratégia lehet a célközönség lehetőségek szerinti kitágítása.

Keresőszavak kezelése

A koronavírussal kapcsolatos kifejezések valószínűleg beszivárognak a keresési találatainkba. Ha a termékednek, szolgáltatásodnak semmi köze sincs a vírushoz, akkor is előfordulhat, hogy a koronás keresések nagy száma gyakorlatilag “megbolondítja” a rendszert, és a hirdetéseid olyan keresőszavakra is megjelennek, amikhez semmi közöd.

Egyes keresőszavak blokkolása

A hirdetőknek érdemes megfontolniuk a koronavírus, illetve az ezzel összefüggő kifejezések blokkolását a keresőkampányokban. Így elkerülhető, hogy ilyen tartalmú anyagok közelében jelenjen meg a hirdetésük.

Használj content marketinget!

Azok a cégek, amelyek első sorban személyes bemutatók segítségével, szakmai vásárokon vagy egyéb személyes értékesítési csatornákon keresztül juttatták el termékeiket a felhasználókhoz, ezekben a hetekben nehéz időszakot élnek. A content marketing azonban olyan eszköz lehet, amellyel továbbra is kapcsolatban tudnak maradni a (potenciális) ügyfelekkel. A megfelelő stratégiával felépíthető egy olyan content marketing csatornamix, amely továbbra is biztosítja a szükséges kommunikációt a vásárlók felé. Az előállított tartalmakkal kapcsolatban továbbra is érvényben marad a 4E szabály. Olyan anyagokra van szükség, amelyek tanítanak (education), szórakoztatnak (entertain), bevonnak (engage), felhatalmaznak (empower).

A közösségi csatornák felülvizsgálata

Most érdemes áttekinteni és esetleg módosítani a közösségi média marketing stratégiáit. Bár a koronavírus most minden egyéb hangot elnyom, a márkák nem maradhatnak örökké csendben. De mikor és hogyan kapcsolódjunk be a diskurzusba? Ilyenkor különösen nagy szükség van arra, hogy megértsük a fogyasztók változó igényeit és különleges lelkiállapotát, félelmeit. Gondolkodjunk olyan kampányokban, amelyek természetes módon kapcsolódnak a jelenlegi különleges helyzethez, érzelmi segítséget, lelki támogatást nyújtanak az embereknek.

Tölts több időt a stratégia finomhangolásával

A globális járvány nem egy egyszerű marketinglehetőség. Ez nem a látványos PR-akciók ideje, sokkal inkább stratégiai megközelítésre van szükség.

Használj többféle platformot a keresési kampány mellett

Display, közösségi és videó kampányokkal egyaránt célozható az a közönség, amely valamilyen módon már kifejezte érdeklődését a terméked, szolgáltatásod iránt. Bár ők még nem aktív Google-keresők, azért értékes célközönség lehetnek számodra.

Ne feledd frissíteni a Google Cégem profilod

Ha cégedet érintik a koronavírus miatti intézkedések (jó eséllyel igen), ne feledd frissíteni a Google Cégem profilt (nyitva tartás, leírás stb.). Ezek az információk a keresésekben és a térképen is megjelennek. És természetesen a Google hirdetések szövegét is frissíteni kell a változásokkal összefüggésben.

Az javaslom, jelen körülmények között is tartsd fenn az online kommunikációt, és folytasd a kampányokat – persze a helyzetre alkalmazott üzenettel és keresőszavakkal. Természetesen szükséges áttekinteni és értékelni az összes marketingcsatornát, hogy biztos legyél benne, a megfelelő kampányokra és platformokra költesz. Ha ebben segítségre van szükséged, vagy további kérdéseid lennének arról, hogyan kommunikálj a jelenlegi érzékeny helyzetben, keress minket a rnagy@probako.hu címen.