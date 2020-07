A Covid-19 drámai hatást gyakorolt a kiskereskedelemre

A Covid-19 pandémia drámai hatást gyakorolt a kiskereskedelemre: a visszafogott évkezdet után 9,8 százalékos nominális növekedést produkált a szektor 2020 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Magyarországon ennek közel kétszerese volt a bővülés mértéke, 17,7%, amivel a hazai kiskereskedelem forgalma megőrizte ezüstérmét a kontinensen. Európában továbbra is Törökország vezet: 25,4%-kal nőtt, regisztrálta a Nielsen „Growth Reporter” című, negyedévenkénti európai elemzése.

Döcögősen kezdte az új évtizedet a kiskereskedelem Európa-szerte, ám a március közepével beinduló koronavírus-pandémia miatti járványkamra-feltöltés a tartós élelmiszerek és személyes higiéniás termékek felé terelte a fogyasztókat. Az öt legnagyobb európai piacon március utolsó két hete során harmadával lőtt ki a kiskereskedelem értékbeli forgalma. Emellett a megnövekedett boltbeli forgalom és a korlátozások miatti otthoni étkezések következtében a mennyiségi forgalom 8 százalékkal emelkedett.

A magyarországi kiskereskedelem korábbi lendületét még jobban meglódította a március közepén bejelentett veszélyhelyzet, illetve a hónap végén életbe léptetett kijárási korlátozás, melynek eredményeképp 18 százalékkal bővült a napi fogyasztási cikkek piaca. A hazai élelmiszereket, háztartási vegyi árukat és kozmetikumok piacát érintő átlagos mennyiségi növekedés a vizsgált időszakban 13,3 százalékon állt, míg Európában ez az érték 7,5 % volt.

A hazai élelmiszerpiac, a pánikvásárlások hatására, tovább gyorsult, és értékben 12,3 százalékkal bővült. A vegyi áruk piaca a kialakult járványhelyzet hatására 17,3 százalékkal nőtt az első negyedévben.

„A piaci szereplők számára egy sor nehéséget – kapacitáshiányt, elővigyázatossági intézkedések szükségességét, az online vásárlás iránt megugró igényt stb. – is hozó járványhelyzet minden országban a gyors és nagy volumenű beraktározás felé terelte a fogyasztókat – mondta Kovács Gergely, a Nielsen ügyfélkapcsolati vezetője. - Magyarország ebben az extrém időszakban is megtartotta kiugró eredményeit. Ha csak a mennyiségi növekedést nézzük, a hazai FMCG-piac ezzel is a top 3-ban van Európában.”

Az európai kontinens huszonegy vizsgált országának mindegyikénél bővülést regisztrált a Nielsen. A legnagyobb arányú növekedést, a korábbi negyedévi adatokhoz hasonlóan ismét Törökországban mérték (+25,4%), őt követi Magyarország (+17,7%) és Portugália (+14,5%). A lista további alakulása: Görögország (+13,2%), Írország (+12,3%) és Ausztria (+11,2%). A lista végén Norvégia (+6,8%), Svájc (+7,7%) és Hollandia (8,1%) áll.