A Szerencsejáték Zrt. 150 millió forinttal támogat három hazai kórházat

E gyenként 50 millió forinttal támogatta a Szerencsejáték Zrt. a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetét, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat és az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelőt. Az adományokat augusztus 25-én dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója jelképesen adta át a három intézményvezető részére a járványügyi védekezés egyik központjában, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben.

A támogatásnak köszönhetően a Dél-pesti Centrumkórház a koronavírus-fertőzés leküzdésében alkalmazott sejtes immunterápiákhoz szükséges készítmények folyékony nitrogénben történő tárolásához nélkülözhetetlen biztonságos tárolókat szerez be. A terápiák a vírus által okozott mortalitás csökkentésére, valamint a kritikus állapotú betegek és betegségek rövidebb lefolyására, enyhülésére irányulnak, támogatva a teljes gyógyulást. A Szent Imre Egyetemi és Oktatókórház három csúcskategóriás, magas tudásszintű ultrahangdiagnosztikai készülékeket, míg az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő pedig korszerű épületfertőtlenítő gépeket vásárol, melyek megsemmisítik a vírusokat, baktériumokat, gombákat és egyéb káros mikroorganizmusokat. A készülékek egyike egy nagy teljesítményű fertőtlenítő robot, amely különleges helyiség feltérképező technológiája révén azonosítja a fertőtlenítendő területet és célzottan pusztítja el a baktériumokat és más kórokozókat.

„A nemzeti lottótársaság összes kollegája nevében ezúton szeretném kifejezni elismerésünket a magyar egészségügyi intézmények és dolgozóik részére a koronavírus-járvány eddigi szakaszában elvégzett kiemelkedően sikeres munkáért. A jelenlegi adománnyal célunk, hogy hozzájáruljunk a további védekezéshez és felkészüléshez” – mondta dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója.

„A Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet hazánkban elsőként vette fel a harcot a koronavírus fertőzéssel szemben, a veszélyhelyzet során mindvégig, és jelenleg is a járvány elleni küzdelem elsővonalbeli egészségügyi szolgáltatója. A mindennapi betegellátáson túl vezető szerepet töltünk be az innovatív vírusellenes kezelések kidolgozásában, bevezetésében és tudományos feldolgozásában is. Nagyon szépen köszönjük a Szerencsejáték Zrt. nagylelkű támogatását, mellyel komoly mértékben hozzájárul a koronavírus elleni küzdelemhez” – emelte ki Dr. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója.

„Kórházunk szakemberei nevében szeretnénk köszönetet mondani a Szerencsejáték Zrt.-nek a támogatásért. A felajánlott összegből csúcsteljesítményre képes diagnosztikai eszközöket tudunk beszerezni, amely egyszerre öröm és felelősség számunkra. Öröm, mert az egészségügyben dolgozók legfontosabb célja, hogy hivatásukat minél magasabb szinten gyakorolhassák. Ugyanakkor felelősség is, hiszen a minőségi előrelépés szükségessé teszi a tudásunk és képességeink folyamatos bővítését” – hangsúlyozta Dr. med. habil. Sziller István, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház orvosigazgató helyettese.

„A nemzeti lottótársaság támogatása a jelenlegi és rövid távon szükséges járványügyi ellátásban használt olyan eszközök beszerzésére irányul, mint amilyen a műtők tisztántartásában használt ultramodern sterilizáló robot is. A Covid-19 vírus elleni védekezésre kapott célzott támogatás biztosításával a Szerencsejáték Zrt. jelentősen segíti a területen végzett munkánkat, a kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések megvásárlásával hozzájárul a kórház ezirányú tevékenységéhez” – hangsúlyozta Dr. Takács Péter, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő főigazgatója.

A Szerencsejáték Zrt. a kórházak részére történő adományozás mellett 50 millió forinttal támogatta az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a járványügyi helyzet által legjobban sújtott hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatását és családjaik azonnali krízisellátását.