A digitális jövőről rendez konferenciát a Neumann Társaság

Az online tanácskozáshoz az interneten keresztül bárki csatlakozhat, sőt még a kérdéseit is fölteheti.

Miért fontos ismernünk Sophiát, az első humanoid robotot? Hogyan kaphatott állampolgárságot és vajon mennyire szükséges felkészülnünk a jövőben arra, hogy életünket intelligens bitek hálozzák be? A Neumann Társaság 2020 november 4-én A jelenből a digitális jövőbe címmel online konferenciát szervez, amelyen a napjainkban már elérhető, de az életünket a közeljövőben jelentősen befolyásoló technológiákban rejlő lehetőségeit, illetve ezek esetleges kockázatait ismerhetik meg a résztvevők.



A jelenből a digitális jövőbe konferencia 2020. november 4-én 14 órakor kezdődik és 19 óráig tart, hogy akár érdeklődő diákoknak is lehetőségük legyen részt venniük rajta. Az interaktivitás jegyében a nézőknek lehetőséget biztosítanak arra is, hogy kérdéseket tegyenek fel az előadóknak. Az eseményre előzetes regisztrációt követően bárki díjmentesen csatlakozhat az interneten keresztül.





Nevesebbnél nevesebb előadók



A jelenből a digitális jövőbe konferencia megnyitó előadását Székelyhidi László matematikus tartja majd, akinek tudományos eredményei a napjaink szuperszámítógépeivel készített időjárási előrejelzések alapját képező modellezést tették hatékonyabbá.



George Tilesch, vagyis Tilesch György, az amerikai Fehér Ház MI-etikai munkacsoportjának tagja, a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia Nagykövete és a BetweenBrains: Taking Back Our AI Future című könyv társszerzője a gépi intelligenciákban rejlő lehetőségekről, illetve ezek kockázatairól tart előadást, külön kitérve a téma magyarországi vonatkozásaira.



A konferencián Szökőcs Csaba, az evosoft Hungary munkatársa Ördögi mesterségek – a jövő munkahelyei címmel tartja meg előadását, amelyből a nézők azt tudhatják meg, hogy milyen hivatásban fognak gyermekeink, unokáink dolgozni.



Prónay Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa azt fogja kifejteni, hogy a koronavírus-járvány milyen hatással volt a közösségi tudás alkalmazhatóságára.



Popovics László, az OTP Bank innovációs menedzsment osztályának vezetője Digitális avatár című előadásában azt fogja bemutatni, milyen kihívásokat és új feladatokat hoz el a digitalizáció a munkavégzésben.



Szűts Zoltán, a Milton Friedman Egyetem oktatója, digitálismédia- és pedagógiakutató Ki tanít kit? című előadásában azt magyarázza el, miként alakul át a tanári hivatás a digitális technológiák elterjedése nyomán.



Nagy Ádám, a Selye János Egyetem kutatóprofesszora az X-, Y- és Z-generáció tagjainak sajátosságaiba fogja beavatni a nézőket, illetve elmagyarázza, hogy kiket is tekintünk az Alfa-generáció tagjainak, és nekik mik a legfontosabb ismérveik.

A Neumann Társaságról

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a legnagyobb múltra visszatekintő hazai informatikai szervezet, 1968-as megalapítása óta kiemelkedő szerepet vállal a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Tevékenységei között kiemelt az informatikai tehetséggondozás, amelynek jegyében évtizedek óta főszervezője a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Versenynek és a Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenynek, illetve felkészítője a diákolimpiákra utazó csapatoknak. A társaság célja, hogy a digitális világ GPS-eként segítse a tájékozódást az információs társadalom világában.