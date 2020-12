A legkisebbeket is érzékenyítenék az LMBTQ-mozgalom által propagált szempontokra.

A gyerekek körében népszerű Cartoon Network csatorna úgy gondolta, hogy itt az ideje a kicsiket a gendernévmásokról tanítani. Twitter-oldalukon több képet is közzétettek, amelyeken a mesehősök, akik közül többen szintén gyereknek tűnnek, a névmások helyes használatáról beszélgetnek - hívta fel a figyelmet az esetre a V4NA hírügynökség.

A Cartoon Network Studios tartalomért felelős vezetője korábban azt mondta, hogy a fő célközönségük a 6 és 11 év közötti fiúk.

A csatorna bejegyzésében közlik, hogy ránézésre nem szabad, sőt nem is lehet megállapítani az emberek nemét. Hozzáteszik, hogy

A képeken szereplő egyik figura több példát is felsorol a személyes névmásokra, amelyek között szerepel a „they/them” és a „ze/zir” is.

A bejegyzés ábrái arra biztatnak, hogy mindenki bátran ossza meg másokkal és használja az általa jónak ítélt névmásokat. Bemutatnak ráadásul két olyan figurát is, amelyek a "they/them" névmásokat használják. Ők - elmondásuk szerint - úgy érzik, a helyes névmások használatával tisztelik és figyelembe veszik őket, és sokkal jobban érzik magukat a bőrükben is.

A Cartoon Network a felvilágosítónak szánt képeket a Nemzeti Fekete Igazságosság Koalícióval (National Black Justice Coalition) együtt hozta létre. Ez a szervezet a fekete bőrű LMBTQ-közösség, valamint az SGL személyek közösségének a megerősítésére jött létre. Az SGL a same-gender loving személyek megnevezése, ezt a kifejezést használják a fekete bőrűek körében a homoszexuális és biszexuális emberekre.

Identity politics need to stay very very very far away from kids.

And once they arrived, a bit further away still. — Linda Hamonou ???????? (@crazypuce) December 14, 2020

A Cartoon Network bejegyzését többen is aggasztónak találták. A Not The Bee oldalán például erősen megkérdőjelezték azt, hogy az egyik képen látható, körülbelül 10 éves gyerek mennyire tudja magáról azt, hogy ő nem tartozik egyik nemhez sem. Más a közösségi oldalán értetlenségének adott hangot, amiért a Cartoon Network az LMBTQ-ideológiát népszerűsíti, és feltette a kérdést, hogy egyáltalán ki kérte meg erre a csatornát.

Why is @cartoonnetwork promoting #LGBTQ gender cult nonsense?



Who asked for this? Why is this regressive and very adult stuff being animated and promoted to children?



Why is @NBJContheMove involved?



What on earth is going on? https://t.co/fMfv31vWlv

— Rob Smith ???????? (@robsmithonline) December 15, 2020

