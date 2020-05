Áprilisban jelentette be a VMLY&R, hogy az ügynökség szakemberei ingyenes kurzussal segítik a hazai kisvállalkozókat, hogy könnyebben eligazodjanak és helytálljanak a digitális tér útvesztőiben. Azt mondják, a VMLY&R Talks célja a valódi, kézzel fogható segítség nyújtása gyakorlatorientált példákon és interaktív előadáson keresztül. De milyen mértékben volt képes a digitális átállásra a hazai kisvállalati szektor, mennyire nyitottak a jelentkezők az új, innovatív megoldásokra, és miben különbözik a VMLY&R Talks más ügynökségek hasonló kezdeményezéseitől? Kiderül a Head of Digital pozícióban dolgozó Somogyi Dánielnek a Médiapiacnak adott interjújából.

Mi hívta életre a VMLY&R Talks-ot?

A napi munkánk során jellemzően nagy cégek nemzetközi márkáin dolgozunk, azonban természetesen a kis vállalkozásokhoz is kötődünk. Magénszemélyként pedig nap mint nap éreztük az elmúlt időszakban, mit jelent a Covid-19 megjelenése az ismerősök, barátok vagy a velünk kapcsolatban lévő egyéb kis cégek, szolgáltatók számára. Az ötlet konkrétan Erdei Csilla és Ádi Csaba Social Media expertek fejéből pattant ki, hiszen ők amellett, hogy érzékenyek a témára, napi munkájuk során is rengeteg közvetlen visszajelzést, megkeresést kapnak. Ők pedig nagyon jól megérezték azt, hogy a digitalizáció mennyire fontos lehet ennek a szektornak is.

Mit gondolnak, milyen mértékben volt képes a digitális átállásra a hazai kisvállalati szektor?

Mit jelent az pontosan, hogy gyakorlatorientált példákon és interaktív előadáson keresztül igyekeznek segíteni?

Igyekeztünk a piacról merített aktuális hazai és nemzetközi példákon, eseteken keresztül a mindennapi gyakorlatba könnyen átültethető gyakorlati tudást átadni. Amellett, hogy példákat mutatunk, adunk egy strukturált logikát is, amely mentén fel tudják mérni a cégek, a szolgáltatók a jelenlegi helyzetüket, lehetőségeiket, majd pedig az ezekhez szükséges szolgáltatásokat, eszközöket mutatjuk be nekik. Mindezt pedig webinar formájában, kisebb csoportokban, interaktívan a konkrét problémafelvetésekre reflektálva tesszük. Ha pedig valaki további segítségnyújtásra tart igényt a Talks-ot követően is kapcsolatban maradhat velünk.

Milyen témákkal készültek eddig, és milyen témákat igyekeznek feldolgozni a későbbiekben az ingyenes előadássorozat keretein belül?

A VML&R Talks anyaga kapcsán köztünk is megoszlottak a vélemények, de a jelentkezők sokszínűsége, a kisvállalkozások profilja és mérete annyira eltérő, hogy a témakörök eléggé általánosak. Cserébe viszont igyekszünk a lehető legszélesebb területek átfogva segítséget nyújtani. Annak ellenére, hogy alapvetően marketing kommunikációval foglalkozunk a Talks részét képezi a hirdetési (elsősorban PPC) lehetőségek, a basic site fejlesztés, illetve az online fizetési megoldások ismertetése is.

Kik alkotják a csapatot, milyen területről érkeznek, és milyen speciális tudással tudnak segíteni a vállalkozásoknak?

Az anyag összeállításában több terület is képviselteti magát a cégen belől, de magát a VML&R Talks-ot a már említett Erdei Csilla és Ádi Csaba mozgatja. Mindketten ügynökségi tapasztalattal és elsősorban social és influencer, valamint részben PPC területről érkeznek, úgy látjuk, ezek azok a témakörök amik a résztvevőket mozgatják. Mellettük én, mint Head of Digital veszek részt a webinarokon, webfejlesztési és kampánytervezési témakörökben segítem a résztvevőket. Ha azonban felmerülne bármilyen más területre az igény a VMLY&R teljes csapata igyekezne segíteni.

Milyen haszonnal jár egy vállalkozás számára, ha részt vesz a kurzuson?

Azok számára, akik most léptek a digitalizáció terepére meglepően sokan nem voltak aktívak még social médiában sem. Sokan kényszerülnek rá, hogy hirdessék magukat, felvállaljanak olyan szerepeket, amelyek eddig távol álltak tőlük. Kamera elé kell állniuk és tartalmat előállítani az otthonaikban, meg kell ismerkedniük a hirdetési felületekkel, valamint azok kezelésével, maguknak a jól működő hirdetéseknek a létrehozásával. Ezekhez rengeteg gyakorlati tanácsot tudunk adni. Olyan szoftvereket, kész piaci megoldásokat, amelyek nagyban könnyítik ezt a munkát, mindig tudunk javasolni, illetve természetesen a hatékony célcsoportelérés, hirdetés létrehozás és management területén tudunk gyors és hathatós előrelépést elérni.

Mit tapasztaltak az eddigi beszélgetések során? Mennyire nyitottak a jelentkezők az új, innovatív megoldásokra? Milyen szektorokból kerülnek ki a jelentkezők? Milyen segítségre van szükségük, milyen igényt fogalmaznak meg?

Az első Talks-ot sikerült még a karantén első heteiben összeszervezni, amikor még annyira szokatlan volt ez a helyzet mindenkinek, hogy egyértelműen azt kereste, hogy egyáltalán számára releváns lehet-e a digitalizáció, és ha igen, akkor pontosan miként? Akik terméket értékesítenek, úgy látjuk, kicsit könnyebb helyzetben voltak, mert legalább nem kellett újrapozícionálni magunkat, a termékük készen volt. De sokan, akik a szolgáltató szektorban vannak újra kellett, hogy gondolják az üzletmenetüket vagy magát a szolgáltatást is, amit nyújtanak. Akkor ez foglalkoztatta inkább a résztvevőket. Nyelvtanárként, jóga- vagy síoktatóként mit tud pontosan nyújtani a megváltozott helyzetben. Főleg ekkor még mindenki kicsit visszafogottabban reagált. A legutóbbi alkalommal már nagyon konkrét és jól előkészített kérdésekkel érkeztek. Milyen szoftvert ajánlunk videó szerkesztéshez? Az adott hirdetési típus kapcsán mit javaslunk az ő esetében stb.

A kisebb és nagyobb ügynökségek sorra jelentették be az elmúlt időszakban a különböző segítő szándékú kezdeményezéseiket például podcast vagy webinárium formájában. Miben különbözik a VMLY&R Talks?

A gyakorlati tudásmegosztásra különös hangsúlyt fektetünk, illetve abban, hogy tényleg bárki, aki a webinaron részt vesz, megkapja a közvetlen elérhetőségeinket, aminek köszönhetően bármikor az esemény után is kereshet minket konkrét személyes kéréssel, kérdéssel.