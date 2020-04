A megváltozott piaci igényekre reagál a HelloPay

A HelloPay céget 2015-ben három magánszemély alapította, a fesztiválok kézpénzmentesítésének előnyeit további hozzáadott értékekkel ötvözve juttatják el a vendéglátóhelyek számára. „Az általunk bevezetett borravaló-csúszka olyan extra lehetőség, ami miatt az éttermeknek, romkocsmáknak és szórakozóhelyeknek is megéri a Jatt+ szolgáltatást választani” – árulta el Varga Norbert, a HelloPay ügyvezető igazgatója.

A vállalkozásnak hamar lépnie kellett, amikor az utóbbi hetekben a koronavírus gazdasági hatása az elsők között érte el a turizmust és a vendéglátószektort. „Ezeknek a helyeknek a jelentős része a kormányrendeletnek megfelelően be is zárt. A partnereinkkel konzultálva és figyelve a piacot azt vettük észre, hogy ahol eddig asztalos kiszolgálás volt, most kiszállításra álltak át. Így a felszolgálók, pultosok állását meg tudják tartani, a pincérekből ideiglenesen ételkiszállítók, futárok lettek.”

Az említett vendéglátóhelyek idáig asztali terminálokat használtak, ezeket a gyakorlatban most felválják a mobilterminálok. De nem csak a vendéglátásban kellett gyorsan reagálni a kialakult helyzetre. „Sok kereskedelmi szolgáltató, aki eddig nagykereskedelmi tevékenységet folytatott, most a kiskereskedelemben is szerepet vállal, elkezd kiszállítani magánszemélyeknek is. A Jatt+ szolgáltatással tudjuk segíteni ezeket a vállalkozásokat. Kedvező jutalékok mellett, mind borravalós, mind borravaló nélküli eszközök használatára is van lehetőség a kereskedelmi tevékenységnek megfelelően” – fűzte hozzá Varga Norbert.

Amellett, hogy a vállalkozások havidíj-fizetési kötelezettség, hűségidő vállalás és egyéb rejtett költség nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást, a Jatt+ előnye, hogy az otthonukba kényszerülő emberek kedvenc éttermükből rendelve könnyen adhatnak borravalót az eddig felszolgálóként dolgozó, most futárként megérkező, megszokott és szeretett arcoknak, ezzel is segítve munkahelyük megtartását - írják.

„Szinte minket is kivégzett a járvány, hiszen lakossági üzletágunk eddig egyáltalán nem volt” – mondta el Huszár Miklós, a zöldség, gyümölcs és szárazáru kiszállítással foglalkozó LimeKirály tulajdonosa. „A vírus miatt szinte minden bezárt, partnereink és vásárlóink 95 százalékát elveszítettük. Bár a rendszerünk kész volt arra, hogy magánszemélyeket is kiszolgáljunk, de mivel a nagyobb cégek átutalással, a vendéglátóhelyek általában készpénzzel fizetnek, eddig nem volt szükségünk terminálra. A HelloPay nagyon gyorsan reagált a megkeresésünkre, 3 órával a kapcsolatfelvétel után már megérkeztek ez első terminálok. Egyszerűen kezelhetők, nem észleltünk hibát a működések során, már második hete használjuk őket.”