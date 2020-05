A vírus miatt a „felhőélményt″ keresik a vállalatok

„A mi tapasztalatunk az, hogy a koronavírus járvány a hazai nagyvállalatok informatikai beruházási kedvét nem érintette negatívan, sőt inkább előtérbe kerültek a digitalizációs fejlesztések. A távmunka és távolról működés miatt a vállalati adatközponti megoldások iránt drasztikusan nőtt is a kereslet, leginkább azokért, amik „felhőélményt" nyújtanak, és ezzel együtt IT biztonság szempontjából sokkal előnyösebbek. Ez persze nem egy újkeletű folyamat, viszont az elmúlt két hónapban mindenképpen felgyorsult ez a tendencia" – számol be a Magyarországon az adatközponti és hálózati informatikai megoldások terén piacvezető Hewlett Packard Enterprise közelmúltbeli tapasztalatairól Szpisják Tibor, a cég értékesítési igazgatója.

Az adatközponti infrastruktúra működtetése speciális szaktudást igényel

Az IT szakma különböző képviselői gyakran hangoztatják, hogy a hazai piacról több tízezer informatikus hiányzik. A figyelem középpontjába általában a programozók kerülnek, az IT rendszerek üzemeltetéséről, a hardverek kezelésének fontosságáról viszonylag kevesebb szó esik. Pedig a vállalati digitalizáció alapját képezi a megfelelő informatikai infrastruktúra megléte és optimális működése – amihez szintén speciális szaktudás kell. Ilyen infrastruktúrát jelentenek az adatközpontok is, vagyis azok a korszerű szerverparkok, melyek a különböző saját vállalati felhőszolgáltatásokhoz (adattárolás, számítási kapacitás) biztosítják a hardveres hátteret.

Ezt a hiátust ismerte fel a Hewlett Packard Enterprise és a Braining Hub IT oktatási központ, amikor tavaly nyáron életre hívták közös, adatközponti rendszermérnök képzésüket. A hat hónapos, 360 kontaktórás, intenzív, de délután és hétvégén, munka mellett végezhető kurzus első évfolyama tavaly decemberében végzett, a második évfolyam pedig idén februárban indult, épp a képzés felénél tartanak a résztvevők.

„A képzés első évfolyamát 12 fő végezte el, és többségük azonnal el is tudott helyezkedni első sorban szolgáltatói oldalon, tehát nagy magyar IT rendszerintegrátor cégeknél, illetve az adatközpontok végfelhasználóinál, azaz multinacionális vállalatok magyar leányainál. A képzéshez kapcsolódóan a végzősök tudását partnereink felé egy Demo Day keretében mutathatták be, mellyel kapcsolatban nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, itt szinte az összes hallgató „elkelt", vagyis munkaadóra talált" – hívta fel a figyelmet Szpisják Tibor.

„Idén februárban már a második évfolyamot is elindítottuk, öt-hatszoros túljelentkezés mellett 15 fővel. A csoport létszámát ennek ellenére nem kívánjuk bővíteni, hiszen abban hiszünk, és a tapasztalatok is azt igazolják, hogy ez az a létszám, amellyel maximális hatékonysággal lehet dolgozni. Hallgatóink jellemzően rendelkeznek valamilyen műszaki szakmai háttérrel vagy előképzettséggel, tehát bárkiből nem tudunk adatközponti rendszermérnököt képezni. Az oktatás keretében a hallgatók a gyakorlati órák során a Hewlett Packard Enterprise által biztosított legmodernebb, nagy értékű eszközparkon tökéletesíthetik tudásukat" – fűzte hozzá Kálmán László, a Braining Hub IT oktatási központ operatív igazgatója.

Soft skillek

A felvételi eljárás során a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek az ún. soft skillek (szociális készségek) meglétére is. Az adatközponti rendszermérnökök jellemzően csapatban dolgoznak, ezért nagyon fontos, hogy a speciális „hard" (vagy kemény) szaktudás mellett a hallgatók igazi csapatjátékosok legyenek, tudjanak együttműködni és megfelelően kommunikálni egymással.

A Hewlett Packard Enterprise és a Braining Hub közös adatközponti rendszermérnök képzésének következő évfolyama a tervek szerint idén ősszel indul el, a kurzusra folyamatos a jelentkezés.