Az illegális bevándorlás támogatóinak propaganda eszköze a városházán rendezett fotókiállítás a Földközi-tengeren működő migránstaxikról - véli a francia Stéphan Ravier, a jobboldali Nemzeti Tömörülés párt szenátora. A politikus szerint a kiállítás egy agymosási taktika, amivel meggyőzik a franciákat, hogy adják át országukat egy betolakodó hadseregnek.

Adófizetői pénzből szerveztek fotókiállítást a városházán, Marseille-ben a Földközi-tengeren működő migránsmentő NGO hajók munkájáról - hívta fel rá a figyelmet Stéphan Ravier a jobboldali Nemzeti Tömörülés párt szenátora egy videójában. A kiállítás az SOS Méditerranée NGO hajóit mutatja be, az Aquarius és az Ocean Viking tevékenységét, melynek anyakikötője Marseille - ismerteti a V4NA Hírügynökség.

A kiállításról a város polgármestere, Benoit Payan is beszámolt közösségi oldalán, tisztelegve a "hősök" előtt, akik "megmentik" a nőket, férfiakat és gyermekeket a tengeren.







Aujourd’hui, en affirmant haut et fort son soutien à @SOSMedFrance, Marseille a renoué avec son Histoire et son identité.

Respect infini pour ces héros qui sauvent des femmes, des hommes et des enfants, qui nous rappellent que l’humanité triomphe de la haine pic.twitter.com/vb3NNfjF0t