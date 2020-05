Az Indotek Group országszerte 17 bevásárlóközpontjában keresi a legtudatosabb vásárlókat

Az Indotek Group országszerte 17 bevásárlóközpontban, többek között 4 budapesti, illetve számos megyeszékhelyen található – például a székesfehérvári, a veszprémi, a szegedi és a debreceni – plázában indítja el edukációs célú kampányát, amelynek keretében arra kívánja felhívni a látogatók figyelmét, hogy mind a saját, mind környezetük egészségét tartsák szem előtt a vásárlás során. A kampány első hetében, május 29. és június 6. között a vásárlók körében az említett plázák külön e célból kialakított pontjain összesen közel 50 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét.

A kezdeményezés másik alappillére a kampány teljes időszaka alatt – május 29. és június 14. között – zajló nyereményjáték: a vásárlók az egyes plázákhoz tartozó Facebook oldalakon megoszthatják társaikkal azokat az általuk hatékonyan alkalmazott, tudatos és racionális lépéseket, amelyeket betartva a vásárlás minden szempontból felelős formát ölthet, különösen a mostani időszakban. A játék időszakát követően a bevásárlóközpontok kiválasztják a leghasznosabb ötleteket, útmutatásokat, azok ötletgazdái pedig, mint a legtudatosabb vásárlók, értékes nyereményeket vihetnek haza.

„Az ingatlanpiac szereplőinek, valamint a vásárlóknak közös feladata, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések enyhítése nyomán megtalálják azokat a hosszú távon alkalmazható óvintézkedéseket, illetve kialakítsák azokat a vásárlási szokásokat, amelyek mentén a jövőben biztonságos módon látogathatók a bevásárlóközpontok. Egyes korlátozások még hosszabb ideig a mindennapjaink részét képezhetik, így meg kell tanulnunk ezekkel felelősségteljesen együtt élni” - mondta el Pintyőke Marcell, az Indotek Group marketing vezetője.

A koronavírus járvány magyarországi megjelenését követően a kereskedelmi ingatlanok, így a bevásárlóközpontok forgalmát tekintve is erőteljes visszaesés volt érzékelhető. A kritikus időszak az olyan, korábban is elterjedt, de kevésbé fókuszban lévő trendek előtérbe kerülésével járt, mint az e-kereskedelem, ugyanakkor a piac szereplőinek egyöntetű véleménye szerint az offline, személyes jelenléttel zajló vásárlás szerepe továbbra is megkérdőjelezhetetlen.

„Egyértelműen kijelenthető, hogy a koronavírus terjedése, illetve az annak lassítása érdekében bevezetett korlátozások egyik leglátványosabb velejárója a bevásárlóközpontok kiürülése volt, ugyanakkor meglátásunk szerint a plázák jellemző vásárlói rétege már várja, hogy ismét a hagyományos módon járhassa az üzleteket. Az ország vezető plázatulajdonosaként, kötelességünknek érezzük, hogy a vásárlóinkat edukáljuk és támogassuk annak érdekében, hogy biztonságos módon történjen meg a bevásárlóközpontokba történő visszaszokás” – tette hozzá a marketing vezető.