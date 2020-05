Az Ipsos kutatása szerint csökkent a bizalom az operatív törzs iránt

Országos mintán zajló online kutatást végzett a közvélemény-kutató cég a koronavírus-járvány hatásairól, amely szerint az elmúlt hónapban csökkent a hírforrásokba vetett általános bizalom is.

A tudósok és a WHO a leghitelesebb véleményformálók a koronavírussal kapcsolatban, míg a közösségi média az átlagos bizalomindexének enyhe növekedése mellett is a legkevésbé hiteles forrás. A legfiatalabb korcsoport (30 év alatti felnőttek) egy hónapja mért kiemelkedő optimizmusa szinte minden médium vagy szervezet tekintetében tompult, ugyanakkor továbbra is ez a korcsoport bízik leginkább a különböző forrásokban - írják.

A felmérés eredménye alapján májusban a kormánnyal és az operatív törzzsel szemben jelentősen csökkent a bizalom áprilishoz képest.

A két mérési hullám alapján kijelenthető, hogy a mindennapi életünk tartósan megváltozott. Az arcmaszk viselésének aránya 13 százalékponttal, 60%-ra emelkedett egy hónap alatt. A különösen veszélyeztetett korosztályban, a 60 év felettiek körében ennél jóval magasabb érték, 74% mérhető. A tömegközlekedési eszközöket változatlanul kb. kétharmados többség kerüli, míg a további megelőző intézkedések súlya valamelyest gyengült az előző mérés óta - teszik hozzá.

