Az Okos Doboz nem csak a diákoknak segít

A koronavírus új kihívásokat állított a családok elé. Ezek egyike, hogy sok szülő dolgozik úgy otthonról, hogy mellette iskoláskorú gyermeke távoktatását is egyengeti. A megfelelő munkaeszközök és a kellő sávszélesség mellett a nyugodt légkör is elengedhetetlen a hatékony home office-hoz. A zavartalan munka egyik záloga tehát, hogy a diákok önállóan is tudjanak tanulni. Az egyéni haladást segítik a digitálisan elérhető tananyagok és a különböző oktatási platformok is.

#sokantanulunk: a home office szólhasson a munkáról

Az Oktatási Hivatal által is ajánlott Okos Doboz egy digitális feladattár. Mintegy 13 ezer grafikus feladat, játék található rajta, amelyek a tananyag megértését segítik. A gyakorló feladatok és a tudáspróbák évfolyamonként, tantárgyanként találhatóak. A feladatmegoldásra azonnali visszajelzés érkezik: a rendszer megmutatja a megoldást és az esetleges hibákat.

A több mint 700 ezer általános iskolás egynegyede gyarapítja tudását az oldal segítségével, a nagyságrendileg 20 ezer Okos Dobozt használó pedagógus közül pedig sokan még házi feladatot is innen adnak.

Az oldal forgalmamárcius 16. óta tízszeresére nőtt, a napi látogatók száma folyamatosanemelkedik. A jelenlegi informatikai rendszernem bírja ezt a terhelést. Ahhoz, hogy magasabb sebességre kapcsolhasson,sürgős bővítésre van szüksége. Az üzemeltetést támogató alapítvány pénzadományokat vár.

Okos Doboz Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány – bankszámlaszám: 10700440-27737408-51100005, közlemény: OkosDoboz adomány