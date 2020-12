A koronavírus után az amerikai elnökválasztásra, az online oktatási platformokra, a Mintaapák sorozatra és a palacsintareceptekre kerestek rá a magyarok.

Nyilvánosságra hozta 2020-as keresési trendjeit a Google. Ezekből kiderül, hogy mi érdekelte a világot és a magyar internetezőket idén. A top 10-es listák több mint 70 ország legnépszerűbb témáit fedik le többek között a popkultúra, a sport, a zene, a politika és a hírek terén.

Míg a "koronavírus" a legnépszerűbb keresőszó volt világszerte, többen rákerestünk arra is például, hogy "miért covid-19-nek hívják?" és "miért fontos a mentális egészség?" jobban mint bármikor valaha.

Kerestük emellett a kapcsolódást, egymás segítésének különböző módjait, például azt, hogy miként támogathatjuk a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók munkáját, vagy hogyan segíthetünk az ausztráliai tűzvész, a Bejrútot pusztító robbanás által sújtott embertársainkon.

A körülöttünk zajló események ellenére kíváncsiságunk nem lankadt, olyan dolgokra is rákerestünk, mint például: "miért álmodnak az emberek?" és "miért vörös a Mars?" Optimisták maradtunk és kreatívan töltöttük az időnket: a „kovászos kenyér receptje” megdöntötte minden korábbi keresési rekordját.

Egy zűrzavaros év végéhez közeledve 70 ország népszerű kereséseibe nyerhetünk betekintést, ha ide kattintunk, de a globális adatokat is megtekinthetjük.

A magyar listák

A magyar lista élén egyáltalán nem meglepően ugyancsak a Covid-19-hez kapcsolódó "koronavírus" kifejezés áll, ehhez kapcsolódóan a top 10-es listában szerepel a "koronavírus-térkép", a "Magyar Közlöny", illetve az online oktatást segítő "Google Classroom" és "Redmenta" alkalmazás is. A legfelkapottabb keresések második helyén az "amerikai elnökválasztás" szerepel. A sorozatok közül a "Mintaapák", a "Bátrak Földje" és a "Mellékhatás" voltak a legkeresettebbek, a könyvek között a "Kisasszonyok", a "365 nap" és a "Vaják" kerültek az élre. A sporteseményeknél a "Magyarország-Izland mérkőzés" és a "Kézilabda-Eb", a videójátékok közül pedig az "Among Us" és a "Valorant" érdekelték leginkább a magyar internetezőket.

A magyar listákat ide kattintva érhetjük el.

A 2020-as keresési listák az év során indított több billió keresés adatai alapján készültek, amelyek közül a duplikációkat és a spameket kiszűrték.