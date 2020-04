COVID-19 Kommunikációs trendek

2020 első negyedévében óriási kulturális változás történt az egész világon, ahogy a COVID-19 világjárvány eredményeként új társadalmi normák alakultak ki. A márkák számára hatalmas kihívássá vált nemcsak a kommunikáció online térbe való áthelyezése, de a megfelelő tartalmak és hangvétel megtalálása is ezekben a példa nélküli időkben.

Online vagy offline?

A szociális távolságtartás szükségessé tette, hogy az emberek szokásaikat, kommunikációjukat az online térbe helyezzék át (pl. Zoom használata). A fejlett világban élők életének utóbbi két évtizedét jelentősen meghatározta az internet, azonban mégis élesen elkülönült az “offline” és az “online” élet. Mostanra olyan interakciók is a képernyőre kerültek át, amelyeket még három hónappal ezelőtt is nehéz lett volna elképzelni (pl. Európai Parlament, állatkertek).

Mit jelent ez az egyes márkák számára?

A helyzet jól mutatja, hogy a vállalatok az időnyomás alatt is képesek kihasználni a technológia nyújtotta lehetőségeket minimális anyagi ráfordítással.

Fontos tanulság az is az egyes márkák számára, hogy a fogyasztók és felhasználók egésze képes az online világban való boldogulásra, de az online térben sokszor másképpen kell kommunikálni – hogy mit írunk le, most fontosabb, mint valaha.

Kommunikáció és együttműködés

A pozitív hozzáállás olyasmi, amit ezekben az időkben megközelíteni is nehéz, nem, hogy elérni. A COVID-19 világjárványhoz mégis vitathatatlanul hozzátartozik az a rendkívüli gyorsaság, amely által a segítő szándékú együttműködések kialakultak, az emberek és vállalatok összekapcsolódtak az elszigeteltségre való válaszul.

Mit jelent ez az egyes márkák számára?

Minden szervezetnek van egy közössége és ez a mostani tökéletes alkalom, hogy összehozza és összetartsa saját közösségét vagy megtalálja a támogatásra váró más közösségeket.

A helyi márkák pedig nagy hatással lehetnek most a saját fogyasztóikra.

Érdemes most a versenytársakra is együttműködési partnerként tekinteni, hiszen ez hosszú távon is előnyt jelent majd.

Emberség

Minél hosszabb a globális elszigetelődés, annál több ember keresi a kapcsolatot – és főleg az emberközpontú kommunikációt. Az utóbbi időkben nem ismeretlenek senkinek azok az e-mailek, amikben a vállalatok azt bizonygatják, hogy törődnek a fogyasztóikkal.

Mit jelent ez az egyes márkák számára?

Ez azonban most kevésnek bizonyul, most ténylegesen meg kell mutatnia a vállalatoknak, hogy mennyire felelősségteljesek, ehhez pedig intézkedések és kommunikáció szükséges.

A kommunikációt illetően pedig most az a fontos, hogy nyitott, őszinte és empatikus legyen, tegye az embereket kommunikációjának középpontjába - legyen az az ügyvezető igazgató vagy akár egy alkalmazott - mutassa meg a vállalkozás mögött álló arcokat, hogy humanizálja azt, amiről beszél.

Megtalálni a helyünket

Most létfontosságú, hogy a márkák és a vállalkozások világosan megtalálják a helyüket a globális beszélgetésben. Ezekben a hetekben minden tartalmat a COVID-19 határoz meg és ebben a környezetben a vállalatoknak is be kell látniuk, hogy nem mindig kell, hogy legyen mondanivalójuk.

Mit jelent ez az egyes márkák számára?

Szorítkozzanak a kommunikációt illetően olyan kérdésekre, amelyek központi szerepet játszanak a márka identitásában, és ahol valamilyen módon valódi értéket teremthetnek a fogyasztók életében.

A kommunikáció célja most a vásárlók, felhasználók, munkavállalók és közösségek támogatása kell, hogy legyen.

Ismerjék fel, hogy hol van a pont, ahol nem kell beleavatkozniuk az eseményekbe (pl. egészségügyi kérdések).

Változások

Az ikertornyok elleni támadások után gyakran említették, hogy a világ örökre megváltozott. Ez talán a COVID-19 hosszútávú hatását tekintve is igaz. Még messze vagyunk attól, hogy pontos előrejelzéseket tudjunk készíteni arról, hogy a társadalom és a gazdaság milyen irányba változik majd, amikor alkalmazkodunk a pandémiát követő világhoz. Bizonyos azonban, hogy hatalmas lehetőségeket rejt majd a piac újbóli kinyílása.

Mit jelent ez az egyes márkák számára?