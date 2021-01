A világjárvány miatt márciusban tartják az eredetileg januárra tervezett eseményt.

Eredetileg január végén lett volna, de az Amerikai Lemezakadémia a koronavírus-járvány miatt egyelőre márciusra halasztotta a 2021-es Grammy díjkiosztó gáláját - számolt be róla az Origo. A szervezők és a gálát közvetítő CBS televízió közös közleményben jelentette be, hogy az egészségügyi szakértőkkel és a zenészekkel folytatott konzultáció után úgy döntöttek, inkább egy későbbi időpontban rendezik meg a 63. Grammy-gálát.

A döntést a Los Angeles-i járványhelyzet romlásával indokolták, mint írták, a kórházak túlterheltek, a sürgősségi ellátás elérte kapacitása határát, és az állam, valamint a helyi önkormányzatok irányelvei is arra ösztönözték őket, hogy a helyes döntés a halasztás.

Los Angelesben jelentősen megnőtt a koronavírus-fertőzések miatti halálozások száma, és rengeteg beteget ápolnak a kórházakban. Az edzőtermeket, fodrászatokat és éttermeket bezárták, a városban élőket pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon, ha tehetik.

A díjra jelöltek között szerepel még Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Jhene Aiko, Post Malone, Renee Zellweger, Billie Eilish és társproducer fivére, Finneas is. Az először jelöltek között van a The Strokes, Megan Thee Stallion és Harry Styles is. A jelöléseket novemberben hozták nyilvánosságra, és a Lemezakadémia még nem közölte, hogy kik lépnek majd fel a hagyományok szerint nagyjából háromórás, élő előadásokkal, a legnagyobb sztárok részvételével megrendezett gálán. Az idei díjszezonban két további díjkiosztót is elhalasztottak már a járvány miatt: az Oscar-díjak átadását az eredeti februári dátum helyett áprilisra tolták, a Golden Globe-gálát pedig január helyett február 28-ra hirdették meg. Az Emmy-díjátadót és a Music Television videós zenei díjainak átadását tavaly ősszel tartották meg részben élő, részben előre felvett műsorral, közönség nélkül.

A Grammy-gála új dátuma ütközik a hollywoodi színészcéh (SAG) szintén Los Angelesbe meghirdetett díjátadó gálájának időpontjával.

