Elindult a Magyar Hősök támogatói közösség

Rendszeres hírlevelek, tájékoztató cikkek, közösségimédia-posztok, valamint aktív forgalomterelés – többek között ezekkel az eszközökkel dolgozik azon a múlt hét szerdán indított, március 31-e óta pedig már teljes funkcionalitásában is elérhető Magyar Hősök portál, hogy az egészségügyi dolgozók megsegítésére indult közösségi kezdeményezések hírét országszerte minél több emberhez eljutassa. A Magyar Hősök egy olyan CSR-platform, amely igyekszik összegyűjteni az összes olyan kezdeményezést és akciót, amely a magyar egészségügyi dolgozók támogatását célozza a járvány elleni küzdelemben.

„Felelős és társadalmilag érzékeny kommunikációs ügynökségként sokat gondolkodtunk azon – mi is, és az ügyfeleink is –, hogy mivel tudnánk kivenni a magunk részét a koronavírus-járvány elleni küzdelemből. Tudtuk, hogy csak olyasmibe érdemes belekezdenünk, amihez értünk, ezért kommunikációs és digitálismarketing-megoldásokban gondolkodtunk. Így született meg a Magyar Hősök egészségügyi CSR-platform ötlete” – mondta Kondor Anna, a Goodwill Communications ügyvezető partnere.

„Azt láttuk, hogy számtalan jó szándékú kezdeményezés indul a közösségi médiában az egészségügyi dolgozók támogatására, de pont a számosságuk miatt egyre nehezebben érik el hatékonyan a segíteni szándékozó embereket. Rájöttünk, hogy abban tudunk leginkább segíteni, ha a meglévő kezdeményesek hírét az előbbi eszközökkel minél több emberhez juttatjuk el. Ezzel egyben felhívjuk a közvélemény figyelmét az összefogás és a segítségnyújtás fontosságára is. A Magyar Hősök elnevezés pedig adta magát: egyrészt mert tiszteleg az egészségügyi dolgozók heroikus küzdelme előtt, másrészt könnyen megjegyezhető, és egyfajta összetartozást is sugall, amellyel könnyű azonosulni” – tette hozzá Kondor Anna.

A kezdeti ötlet megszületését követően már gyakorlatilag másnap megkezdődött a Magyar Hősök oldal fejlesztése, az arculat megtervezése, és néhány napon belül elindult a portál első változata, valamint a Facebook- és Instagram-felülete. A weboldalon a hírlevél-funkció már a kezdetektől él, alig egyhetes fejlesztés és tesztüzem után március 31-e óta már teljes funkcionalitásában is működik a Magyar Hősök.

A weboldalán háromféle tartalomtípus található meg. Az első a különböző segítő kezdeményezések bemutatására fókuszál, néhány mondatban összefoglalva az adott program lényegét, és természetesen közvetlen linket megosztva az adott kezdeményezés oldalára, hogy az érdeklődők csatlakozhassanak a számukra érdekes vagy releváns akciókhoz. Emellett az oldal, hírkategóriájában, beszámol a különböző cégek vagy hírességek által tett felajánlásokról, támogatásokról, hogy ezáltal is felhívja a vállalati szféra figyelmét az adományozások fontosságára. Illetve nem utolsó sorban felületet is biztosítva a számukra, hogy beszámoljanak a CSR-akcióikról. Végezetül fontos szerepe van az oldalon a különböző edukációs, illetve színesebb tartalmaknak, amelyek elsősorban a lakosság számára igyekeznek könnyebbé tenni a mostani nehéz, lemondással teli időszakot, jó tanácsokkal, tippekkel ellátni az embereket az otthon töltött időre.

„A tartalomgyártás intenzíven zajlik, már harmincnál is több kezdeményezés hírét osztottuk meg az oldalon, és körülbelül hasonló számú hír, illetve informatív tartalom jelent meg” – emelte ki Kondor Anna. A honlapon megtalálható tartalmakról rendszeres hírlevélben is értesülnek a feliratkozók, illetve a Magyar Hősök Facebook- és Instagram-felületein is elérhetők. „Emellett aktív forgalomtereléssel, fizetett posztokkal is igyekszik a kezdeményezések hírét minél több emberhez eljuttatni a portált üzemeltető Goodwill Communications” – hangsúlyozta az ügynökség ügyvezető partnere.