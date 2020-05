A veszélyhelyzet kialakulását követően a Nemzeti Örökség Intézete is törölte tervezett programjait, köztük a Fiumei úti sírkertben meghirdetett idegenvezetői sétáit is. Azonban, a NÖRI a Fiumei úti sírkert Facebook oldalán és a saját Youtube csatornáján virtuális sétákat tett és tesz folyamatosan közzé, hogy a sétákat kedvelők és a sírkertet felfedezni vágyók továbbra is meghallgathassák az ott nyugvókról szóló érdekes történeteket.

A "Maradj otthon és sétálj velünk!" című, rövid videós összeállításokban a NÖRI szakképzett idegenvezetői kalauzolják az érdeklődőket a Fiumei úti sírkertben.

„Fontosnak tartjuk, hogy ebben a helyzetben, amikor sokaknak a közösségi média jelenti az egyetlen kikapcsolódást, a Nemzeti Örökség Intézete is kínáljon olyan tartalmat, ami ha nem is helyettesíti a személyes jelenlétet, de érdekes információival hasznos időtöltést jelenthet a követőinknek. Úgy gondoljuk, hogy a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely tartogat annyi érdekes történetet, épületet és szobrot, amivel kitölthetjük ezeket a nehéz napokat”- hangsúlyozta Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a sorozat kapcsán.

A Nemzeti Örökség Intézete a hetente jelentkező rövid videók mellett napi tartalommal is szolgál követőinek, olyan sorozatokkal, mint a sírkertben nyugvó orvosok bemutatása, illetve szakértők, színészek üzenetei egy-egy jeles ünnepen, évfordulón. Természetesen a sírkert évfordulóiról való megemlékezések is folytatódnak az oldalon.

A Fiumei úti sírkerten kívül a Salgótarjáni utcai zsidó temető és az Új köztemető Nemzeti Gyászparkja is látogatható virtuálisan.

A videók itt nézhetők meg: