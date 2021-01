Ez az igazi közszolgálatiság.

Továbbra is gőzerővel folyik a gyerekek érzékenyítése, a genderlobbi vonatára ezúttal a BBC ült fel - számol be róla a 888.hu.

A Daily Mail beszámolója szerint





Az "Identitás – A szexuális és nemi identitások megértése" (Identity – Understanding Sexual and Gender Identities) című filmet a közszolgálati csatorna honlapján a kapcsolati és szexuális oktatási csomag részeként kínálják.

A filmben látható, amint egy gyerek megkérdezi a kapcsolatok- és szexuálisnevelés-tanárát: "Hány nemi identitás van?" A tanár így válaszol: "Sok nemi identitás létezik. Tudjuk, hogy van férfi és nő, de több mint 100, lehet hogy még több nemi identitás létezik."

A gyerekek érzékenyítése hatalmas felháborodást váltott ki.

David Kurten, aki indul a londoni főpolgármester-választáson, Twitter-oldalán fakadt ki.

– írta.

The BBC should not be teaching kids unscientific nonsense about genderqueer theory. There are two sexes, not 100 genders.#DefundTheBBChttps://t.co/cScW2GDfET