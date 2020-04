Gyökeres változások az online hirdetési piacon

Újra teret nyert a desktop, a cégeknek most érdemes közösséget építeni, a LinkedInen eljött a HR-esek újabb aranykora, az otthoni zenehallgatásban is komoly hirdetési potenciál rejlik – ezek az első hetek legfontosabb tapasztalatai a Lounge Group Head of Digital pozícióban dolgozó Kelemen Zsolt szerint, aki az ügyfelekkel együtt élte át az első sokkot és az elmúlt hetek újjáépítését.

Március elején még bizakodtak az ügyfelek, egy hónap alatt azonban jelentős átrendeződés történt a közösségi média hirdetések piacán. A hónap első napjaiban néhány óvatosabb ügyfél a tervezett kampány pár hetes eltolásáról döntött, az eseményszervezők pedig ideiglenesen kissé lejjebb tekerték a hangerőt, de nagyobb baj még nem látszott. A fordulópontot a március 11-i bejelentés hozta, ami a száz fő feletti rendezvények tiltásáról szólt. A drasztikus változások miatt a kapcsolódó promóciók azonnal földbe álltak, az eszkalálódó intézkedések miatt pedig a következő egy hétben tulajdonképpen mindenki berántotta a kéziféket. Az első sokk március utolsó harmadában kezdett oldódni, akkor kezdődhetett el az online hirdetési piaci ügyfelekkel egyáltalán a tárgyalás a hogyan továbbról. A járvány miatt megváltozott élethelyzetben új platformok kerültek előtérbe, a talpon maradó hirdetőknek a változó médiafogyasztás miatt újratervezésre volt szüksége.

A Facebook Live az új primetime

Több oka van annak, hogy az online felületek felértékelődtek. Egyrészt az embereknek nagyon megnőtt a híréhsége, amit elsősorban a népszerű oldalakról és közösségi médiából elégítenek ki. Másrészt az otthonról dolgozás sok munkavállaló esetében folyamatos online kapcsolatot igényel, az egyeztetések, megbeszélések is ezekre a felületekre terelődtek. Harmadrészt több idejük is felszabadult az elmaradó programok, kimozdulások miatt, amit szintén online tartalomfogyasztásra fordítanak.

Nyilvánvaló tehát, hogy érdemes most a közösségi médiás jelenlétre ráerősíteni, ezen belül is megéri a kiemelt figyelmet övező tartalmak környékén mozgolódni. Előre tervezett, nagy horderejű bejelentések, rendszeres sajtótájékoztatók idején ugrásszerűen megnő a felületek használata. Az élő közvetítések idősávjában jelentős számú célcsoportba tartozó felhasználó érhető el.

A hirdetők között az online vásárlásra ösztönző kampányok mennek a legjobban most, tulajdonképpen terméktől függetlenül. Szintén hasítanak az online házhozszállítással foglalkozó webáruházak. Persze azért is tűnhet ez fel jobb színben, mert sokan – például az eseményeket hirdetők – meg kiestek a piacról, értékel a Lounge Group szakembere.

Home Officeból Facebookoznak és YouTubeoznak

A közösségi médiafogyasztást egyre inkább a mobilról való fogyasztás jellemezte. Az arány idén év elején elérte a 75%-ot, ez azonban az elmúlt hetekben teljesen visszájára fordult. Azzal, hogy a home officeszal és kijárási korlátozással otthonukba kényszerített emberek életéből kiesett a munkába utazással töltött idő, valamint a munkahelyi apró időlopkodós mobilhasználat, a Facebookot most újra desktopról fogyasztja a felhasználók háromnegyede, a közösségi oldal indulásának idejét idézve.

Kelemen Zsolt szerint az otthoni laptophasználatra jellemző, hogy – talán az alacsonyabb kontroll miatt – a munkavállalók gyakran ugyanarról az eszközről követik a social media felületeket is, mint amiről dolgoznak, ennek is betudható a nagy átrendeződés. A szakember szerint egyértelmű a javaslat ezek alapján: a hirdetők jól teszik, ha desktopra optimalizálják a hirdetéseket. Több funkciót tesz lehetővé egy pc-re igazított kreatív, jól mennek a hirdetésbővítmények is.

Nagy potenciál van a YouTube-hirdetésekben is. Sokan zenét hallgatnak a munka mellé, ezt még talán most könnyebben is megtehetik, mint egy zsúfolt irodában. A korábbi délutáni, késő esti használat mellett megjelent a munkaidő alatti sáv is. Aki tehát bír videós anyaggal, annak mindenképpen megéri nagyobb volumenben használni most.

Helyet teremteni a találkozásra

Sokan keresik a minőségi online találkozókat – például tematikus Facebook csoportok formájában –, erre a kék óriás is ráérzett már korábban, hamarosan ott is lehetővé teszi a hirdetéseket. Minden márkának az a célja, hogy megmutassa magát valahogy az ügyfeleinek: kommunikál, velük van, értük és nekik dolgozik – véli Kelemen Zsolt. A cégeknek most rendkívül fontos a közösségépítés, hogy platformot teremtsenek a találkozásra.

LinkedIn: Most kell jónak látszani!

Ami a kistestvért illeti, a LinkedIn újabb aranykorba léphet. Több cég leépítéseket hajtott végre, sok munkavállaló keres állást már most, vagy fog majd rövid időn belül. A cégeknek ezért érdemes ott is mozgolódni: szintén közösséget építeni, a márkát kommunikálni, szerethetővé tenni magukat. Mert válság után azok a munkahelyek fogják vonzani leginkább a munkaerőt, akik a válság alatt is tettek a megtartásért, CSR-ban is látványosak voltak a nehéz időben. Láthatóan a HR-esek aktivizálták is magukat ezen a felületen, és kitartóan tolják az employer brandinget, mondja a Lounge Group szakértője.