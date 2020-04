Hogyan kezeli a krízist egy programozást oktató iskolahálózat?

Hogyan gyűrűzött be a vírus, mit láttak a járvány elején a külföldi partnereken keresztül?

Mivel a Logiscool iskolák sok országban vannak jelen, köztük Ázsiában is, így a kinti partnereken keresztül első kézből követhettük nyomon, hogyan alakul világviszonylatban a járvány. Az első jelzés februárban érkezett a Taiwan-i iskolánkból. Az ottani Logiscool éppen akkor nyitott meg, és egyik napról a másikra azt láttuk, hogy maszkban vesznek részt a nyílt napokon a gyerekek. Szingapúrban hasonló volt a helyzet. Tudtuk, hogy csak idő kérdése, hogy Európát is elérje ajárvány.

Mik voltak eddig a legnagyobb kihívások, amik a koronavírus járvány miatt alakultak ki?

Az első időszak volt a legnagyobb kihívás. Itt álltunk a tavaszi kurzusidőszak kezdetén, több nemzetközi partnerünk szerette volna elindítani az első kurzusait. Majd alig száradt meg a festék az új tantermeik falán, elkezdődtek a kijárási korlátozások. Világviszonylatban több tízezer diákunk van, az ő biztonságuk volt számunkra is az első. Egyértelmű volt, hogy át kell állnunk az online oktatásra. A külföldi partnereink miatt volt egy kis előnyünk: már azelőtt láttuk, hogy iskolabezárásokhoz fog vezetni a járvány, mielőtt ez Magyarországon is bekövetkezett volna. Így ahogy tudtuk, elkezdtük az online oktatásunk kifejlesztését, aminek köszönhetően összesen csak egy hét szünetet kellett tartanunk.

Hogy ment végbe az online átállás?

Az oktatási módszerünk lényege, hogy már az első pillanattól sikerélményt ad a gyerekeknek, fejlesztve a logikai gondolkodásukat és a problémamegoldó képességüket, valamint növelve az önbizalmukat. Mindennek eddig fontos része volt a személyes oktatás, ahol az oktató azonnal tud reagálni a diákjaink kérdéseire, megvan a közvetlen, azonnali interakció. A kihívás az volt, hogyan emelhető át mindez a virtuális térbe. Végül a már meglévő online platformunk, a My.Logiscool fejlesztése lett a kulcs. Ez a platform eddig is létezett, de nem az órák megtartására, hanem közösségépítésre használtuk. A diákok a My.Logiscool-on láthatják a társaik által megosztott projekteket, kvízeket tölthetnek ki, játszhatnak, vagy akár saját projektjeiket fejleszthetik tovább. Az iskolák bezárásával ez a repertoár villámgyorsan ki kellett, hogy bővüljön. Annak érdekében, hogy az összes iskolánkba folytatódhasson az oktatás világszerte, 1200 oktatóvideót készítettünk el és tettünk elérhetővé alig néhány nap alatt. A diákjaink így most már online csatlakozhatnak a saját órájukhoz, megnézve az adott hétre létrehozott oktatóvideót. A tanárokkal és csoporttársaikkal is ugyanezen a felületen tudnak kommunikálni, így, ha személyesen nem is, de a virtuális térben megmaradnak a kapcsolatok. Mindezt egy biztonságos, zárt rendszerben.

Hogyan reagáltak a szülők?

Az átálláskor komoly feladat hárult az iskolavezetőkre: az e-mailes értesítés mellett minden szülőt egyenként is megkerestek. Ez a lépés nagyon fontosnak bizonyult. Sok szülő jelezte vissza, hogy ebben a bizonytalan helyzetben sokat jelentett számukra a személyes tájékoztatás. Mivel tudtuk, hogy a gépparkunk most jó ideig használaton kívül lesz, a személyes kapcsolatfelvételkor azt is felmértük, hogy mely családoknak van szükségük laptopra. Ennek köszönhetően a Logicool laptopok most is dolgoznak, csak éppen kiküldetésben, otthon a diákjainknál.

Miért nem volt eddig online oktatás a Logiscool-ban? Nem furcsa ez egy programozást tanító iskolahálózatnál?

Igen, ez elsőre ellentmondásnak tűnhet. De mi hiszünk abban, hogy a gyerekek hosszú távú oktatásához kell a személyes jelenlét. Az oktató gyorsabban tud reagálni, több felé tud egyszerre figyelni. Már a gyerekek viselkedésén látja, hogy aznap fáradtak, vagy éppen, hogy túl energikusak, és ehhez mérten tudja alakítani az óra struktúráját. Fontos, hogy a közös alkotás élménye a diákjaink számára garantált legyen. A helyzet úgy hozta, hogy mindezt át kell vinnünk az online térbe. Ebben látjuk a lehetőséget, de mivel gyerekekről van szó, így nagyon tudatosan és nagyon jól átgondolva haladunk lépésről-lépésre, építve a diákjaink és a szülők visszajelzéseire. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk.

Mit gondol, az oktatásra általánosságban nézve lesz-e pozitív hozadéka a jelenlegi helyzetnek?

Nem könnyű ez a helyzet, a diákokat, szülőket és a tanárokat is kihívások elé állítja. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a közoktatásban is lesz pozitívuma. Sok pedagógus most tanulja, hogyan lehet okosan használni különböző digitális eszközöket, új tartalmak készülnek, más megvilágítást kap az oktatás. Ez akár hosszú távon is a mindennapok része maradhat. Fontos, hogy a tanárok is otthonosan mozogjanak abban az online térben, amiben a gyerekek a mindennapjaikat töltik. Ha a digitális eszközöket, lehetőségeket megtanulják jól használni, jobban el tudnak érni a diákokhoz. Minden tiszteletem a pedagógusoké és a szülőké, tudom, hogy ez nem egy könnyű feladat.

És mit tanult eddig a Logiscool?

Bízunk abban, hogy hosszú távon is be tudjuk építeni azt az online oktatási megoldást, amit lefejlesztettünk. És új innovációkkal is készülünk. Az áprilisban induló Logiscool LIVE! online programozási kurzusoknál végre azokat a gyerekeket és fiatalokat (7-18 év között) is el tudjuk érni, akiknek a Logiscool iskolák eddig túl messze voltak, és ezért nem tudtak részt venni a programozás oktatásban. Ez egy nagyon fontos lépés a számunkra mind magyar, mind nemzetközi szinten.