Hősök vagytok! matricás akciót indított a Blikk

Matricás akciót indított a Blikk, hogy olvasói azzal üzenhessenek mindazoknak, akiknek a munkájáért és odafigyeléséért most különösen hálásak.

Hősök vagytok! #köszönjük! feliratú matricákkal jelent meg ma a Blikk. A vezető napilap az olvasóit szeretné mozgósítani: matricákat ad a kezükbe, hogy azok felragasztásával minél többen köszönetet mondhassanak mindazoknak, akik a járvány idején sem maradhatnak otthon, hanem értünk dolgoznak. Élelmiszerrel látnak el bennünket, gyógyítanak, ápolnak, tanítanak vagy másként segítenek a családoknak, időseknek.

A Blikk akciójához a médiavállalat legnagyobb elérésű hetilapjai és havi magazinjai – többek között a Kiskegyed, a Blikk Nők, a Tvr-hét, az Auto Bild és a GEO magazin – is csatlakoznak a következő napokban, hogy a felhívás minél többekhez eljusson. A matrica csomagon felül a lapokban a kampány egyedi képeslapja is megtalálható majd, hiszen a szerkesztőségek személyes élményeket, megindító történeteket is várnak az olvasóktól a járványidőszakban tapasztalt emberi helytállásról.

„A mindennapjaink, de különösen az újságírói munkánk során megtapasztaltuk, hogy az emberek könnyebben kifejezik empátiájukat és hálájukat ebben a nehéz helyzetben, és képesek az összefogásra. Az akciónk célja, hogy a köszönet kifejezéséhez egy egyszerű, könnyen használható eszközt adjunk a kezükbe. A felragasztott Hősök vagytok! matrica az elismerés szimbóluma lesz a járvány hátralévő heteiben" – mondta az akcióról Kovács Tibor, a kiadóvállalat ügyvezetője.

A matricák jól látható helyekre, kapura, ablakra, postaládára, autóra ragasztva tölthetik be legjobban a küldetésüket. A felragasztott matricákról és a személyes történetekkel megírt képeslapokról fotó is készíthető, amit a kiadó a www.hosokvagytok.hu oldalon keresztül oszt meg a nagyközönséggel, és az akcióban részt vevő lapok különszámaiban is megjelenteti majd. Az ezek értékesítéséből befolyt teljes bevételt jótékony célra fordítja a Ringier Axel Springer kiadóvállalat a https://segitunkegymasnak.hu akciócsoporton keresztül.