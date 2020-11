Ingyenes digitális oktatási program általános- és középiskolásoknak

A középiskolák és a felsőoktatási intézmények a kormány legfrissebb járványügyi intézkedéseinek értelmében ismét digitális oktatásra állnak át. Az OTP Fáy András Alapítvány a kihívásokra válaszul, illetve szakmai víziója eléréséhez általános- és középiskolás diákok részére a pénzügyi ismeretek területét átfogó, ingyenesen elérhető, a Nemzeti Alaptanterv elvárásait és ajánlásait követő, digitális oktatási programot indít, amely a jelen helyzetben jelentős segítséget jelenthet a középiskolák digitális tanrendre való átállásában.

Az OTP Fáy András Alapítvány eddigi működése során jelentős és magyar szinten egyedülálló tapasztalatot szerzett az élményalapú oktatás terén személyes, élőerős tréningjei révén. Az Alapítvány által megalkotott pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs program teljes mértékben szakít a hagyományos frontális iskolai oktatás kereteivel: a folyamatosan továbbfejlesztett, szórakoztatva tanító képzései keretében a legfrissebb nemzetközi pedagógiai vívmányokat és csúcstechnológiás eszközöket alkalmazza.

Az Alapítvány most átfogó digitális oktatási programot indít általános- és középiskolások számára. Az oktatási videókat, élő online közvetítéseket (streamelt előadásokat), e-learning tanagyagokat és mobilos játékapplikációt is magába foglaló programcsomag mind hazai, mind nemzetközi mércével jógyakorlatot, iránymutatást jelent. Továbbá az általános- és középiskolai tanárok és diákok számára a több tantárgyhoz kapcsolható pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek terén kész megoldást kínál a jelenlegi járványügyi helyzetben is.

„A Fáy Digitális Oktatási Program kifejlesztésével egyrészt az aktuális kihívásokra adunk választ, hiszen a koronavírus-járvány miatti korlátozások, iskolabezárások itthon és az egész világon ráirányították a figyelmet a digitális oktatási programok szükségességére. Másrészt saját víziónkból fakadó célkitűzésünket valósítjuk meg, hiszen 2012 óta tartunk fizikai, élőerős tréningeket ingyenesen, melyeken csak a tavalyi évben közel 20 ezren vettek részt. Annak érdekében, hogy ezt a számot tovább tudjuk növelni, és még szélesebb rétegek körében tegyük elérhetővé ingyenes oktatási tevékenységünket, mindenképpen szükséges a digitális térben is jelen lennünk. A digitális oktatás terén megszerzett tapasztalatokat pedig felnőttképzési tevékenységünk során is hasznosítani fogjuk” – hívta fel a figyelmet Dr. Mészáros Tamás, az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Videók, livestream, e-learning anyagok és kacsacsőrű emlősök

A Fáy Digitális Oktatási Program 5-12. évfolyamosok számára nyújt 40 modulban ingyenes pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási tananyagokat, az iskolai tanrendhez, működéshez igazítva. A Program négy pillérre épül, amelyek csoportos tantermi és/vagy egyéni felhasználásra alkalmasak. Az előre rögzített, távoktatási videók valós idejű, élőerős oktatói beavatkozás nélkül, azaz szabadon választott időpontban, akár otthonról is biztosítják a hatékony tudásátadást pénzügyekkel és életvezetéssel, környezetgazdálkodással kapcsolatos témakörökben. A streamelt (élőben közvetített) előadásokat csoportosan, tantermi körülmények között, tanóra keretében tekinthetik meg a diákok. A streamelés lehetőséget ad arra, hogy a legfrissebb aktualitásokra reagálva, személyes hangvételű előadásba kapcsoljuk be a résztvevőket. Az előadásokat követően pedig egyéni mentorálás keretében kaphatnak választ kérdéseikre a diákok. Prezentációkkal, játékos tudásfelmérő tesztekkel, videós és interaktív tartalmakkal színesített pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási és pályaorientációs témakörökben, e-learning tananyag is készült, amely szintén egyénileg, időponttól és helyszíntől függetlenül, szabadon felhasználható. Míg a Platypus: a FinLit Story egy pénzügyi kihívásokkal egybekötött ingyenes mobilos kalandjáték, amelynek grafikai kidolgozottsága, sztorija és tempója teljes mértékben megfelel a mai fiatalok ízlésének és elvárasainak. A játékapplikáció már most nagy népszerűségnek örvend, hiszen bő egy hónap alatt már több mint 25 ezren töltötték le.

„A Fáy Digitális Oktatási Program kidolgozásakor teljes mértékben a legfrissebb hazai és nemzetközi oktatási trendeket, illetve az 5-12. évfolyamos diákok igényeit vettük figyelembe. Olyan átfogó eszköztár kialakítása volt a cél, amely akár tantermi oktatásra, akár tanórán kívüli egyéni felhasználásra is kiváló lehetőséget biztosít. Reményeink szerint programunk jó példaként tud szolgálni mind a hazai, mind a nemzetközi oktatási szereplők és tananyag fejlesztők részére” – hangsúlyozta Gróf Henrik Balázs, az OTP Fáy András Alapítvány oktatás-szakmai igazgatója.

„A koronavírus miatti iskolabezárások tapasztalatai az eddigieknél sokkal élesebben mutatnak rá, hogy mekkora hiány van jól átgondolt digitális oktatási programokból, megoldásokból. A Fáy Digitális Oktatási Program véleményem szerint példaértékű és jógyakorlatként szolgálhat a hazai oktatási szereplők számára. Személy szerint szeretném is ajánlani a magyar szakembereknek, hiszen az OTP Fáy András Alapítvány programja az általános- és középiskolákban azonnali segítséget nyújt a pénzügyi ismeretek digitális oktatása terén” – tette hozzá Dr. Aáry-Tamás Lajos, az Oktatási Jogok Biztosa.

A Fáy Digitális Oktatási Program a magyar fejlesztésű Skillnaut oktatási platformját használja, az oktatási anyagok mobileszközről is elérhetőek.